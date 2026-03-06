Muerte de Jamenei, varios altos cargos asesinados... Actualización sobre la situación tras los ataques en Irán





El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, murió el sábado 28 de febrero en el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, confirmó este domingo 1 de marzo este país, que respondió con disparos de misiles contra Israel y los Estados del Golfo.









Alí “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social desde la lujosa residencia de Florida desde donde supervisa esta campaña militar que está cambiando la faz de Oriente Medio. “No pudo evadir nuestra Inteligencia y nuestros Sistemas de Seguimiento Altamente Sofisticados, y en estrecha colaboración con Israel, no pudo hacer nada, ni líderes asesinados como él”escribió el líder republicano.





Un anuncio confirmado la madrugada del domingo por la televisión estatal iraní. Precisó que la transición estará asegurada por un triunvirato compuesto por el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejeï, así como un miembro del Consejo de Guardianes de la Constitución.









“Nos preparamos para estos momentos y consideramos todos los escenarios”afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf en un vídeo difundido por la televisión estatal. Añadió que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habían “Cruzamos nuestras líneas rojas” Y “Sufrirá las consecuencias”.









El jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, fue el primero en afirmar que “muchas señales” Indicó que el líder estaba muerto. Según la televisión israelí, “30 bombas” fueron arrojados sobre su complejo residencial. El domingo, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, celebró la muerte del líder supremo y dijo que “Se ha hecho justicia”.





“Con su muerte, la República Islámica efectivamente ha terminado y pronto será enviada al basurero de la historia”escribió el hijo del difunto sha, Reza Pahlavi, en X.













El ejército israelí también anunció que siete altos funcionarios iraníes habían sido “eliminado”. Las muertes del jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, del consejo de Jamenei, Ali Shamkhani, así como del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Moussavi, fueron confirmadas el domingo por Irán. La televisión iraní dijo que habían sido asesinados. “durante una reunión del Consejo de Defensa”y agregó que más adelante se anunciarán otros nombres.









La hija, el yerno y la nieta de Ali Jamenei también fueron asesinados, según los medios iraníes.





Donald Trump y Benjamin Netanyahu llamaron a los iraníes “derrocar el régimen”.













Según la agencia de noticias Fars, además de Teherán, las explosiones afectaron a Isfahán (centro), la ciudad santa de Qom (centro), Karaj, al oeste de Teherán, así como Kermanshah (oeste) y Shiraz (sur).





Irán también anunció a la Unión Europea el cierre “de facto” del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo crudo del mundo.









En sábado, “alrededor de 200 aviones de combate (…) llevó a cabo un ataque masivo contra el conjunto de misiles y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán”indicó el ejército, afirmando que es el “El mayor ataque aéreo en la historia de la Fuerza Aérea Israelí”. Se atacaron unos 500 objetivos. El ataque estadounidense-israelí contra Irán durará “el tiempo que sea necesario”dijeron Benjamín Netanyahu y Donald Trump.





Israel declaró un estado de emergencia especial. El ejército israelí anunció que “múltiples puntos de impacto” se debieron a los misiles iraníes.





Según los servicios de emergencia, una mujer de unos cuarenta años fue asesinada el sábado por la noche en la región de Tel Aviv.













Los refugios públicos de la ciudad están abiertos. Las escuelas, así como los lugares de trabajo y reuniones permanecerán cerrados hasta las 19:00 horas. (hora de París) el lunes, según el Ayuntamiento de Jerusalén.





Se ha cerrado el paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto.





















El sábado, Irán afirmó en particular haber atacado el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin, así como otras bases estadounidenses. Sin embargo, el comando militar estadounidense para Medio Oriente, Centcom, aseguró a X que “Los daños a los sitios americanos fueron mínimos y no afectaron las operaciones”ni causó víctimas.













Un dron también impactó en el aeropuerto internacional de Kuwait, provocando heridos leves (Autoridad de Aviación Civil). Tres miembros del ejército resultaron heridos en la base aérea Ali Al-Salem (Ministerio de Defensa kuwaití).



