Pierre Ménès acusado de “agresión sexual” durante el partido PSG-Nantes, se abre una investigación





Nueva acusación para Pierre Ménès. El ex periodista, ya señalado por su comportamiento sexista durante el documental “No soy una puta, soy periodista”, se encuentra nuevamente acusado de agresión sexual.









Según información de “Parisien”, fue presentada en su contra una denuncia por agresión sexual al margen del partido PSG – Nantes.









Pierre Ménès, presente como espectador, “Habría cometido gestos inapropiados dentro del estadio al tocar el pecho de una azafata”.





Ella no quiso presentar denuncia. Por tanto, es la fiscalía de París la que, ante los elementos reunidos, decidió abrir una investigación preliminar por el cargo de agresión sexual.





El abogado de Pierre Ménès, M.mi Arash Derambarsh niega los cargos.





“Pierre Mènes asistió al partido PSG-Nantes, confirma el penalista parisino. Estuvo acompañado por tres personas durante toda la velada. No hubo absolutamente ningún problema. La velada transcurrió muy bien y así lo confirman los certificados Cerfa de las tres personas que lo acompañaron a todas partes. Mi cliente presentará denuncia por denuncia calumniosa si se menoscaba su honor o consideración. »









Dejada de lado a finales de marzo tras acusaciones de agresión sexual, la ex columnista estrella del programa de televisión “Canal Football Club”, de 58 años, abandonó el 1ejem el pasado mes de julio el canal cifrado, poniendo fin a casi doce años de colaboración.





Esta salida es consecuencia de la emisión, el 21 de marzo en Canal+, de un documental sobre el sexismo en las redacciones deportivas y de la revelación de secuencias que lo incriminan, cortadas durante el montaje a petición del canal, sospechoso de haberlo protegido.









Pierre Ménès, está acusado en particular de haber levantado la falda a la periodista Marie Portolano, codirectora del documental, que salió del aire en 2016. Afirma no recordarlo debido a graves problemas de salud en ese momento: una cirrosis no alcohólica que lo mantuvo alejado de los platós durante siete meses y requirió un doble trasplante de hígado y riñón.





También se le critica por haber besado a la fuerza a la periodista Isabelle Moreau en televisión en 2011, así como a la columnista Francesca Antoniotti en 2016.