Cómo la estación Grand Puy se reinventa frente al calentamiento global

Informes

Cambio climático, disminución de la asistencia, dificultades financieras… La pequeña estación de Grand Puy, en los Alpes de Alta Provenza, cerró hace dos años. Para reinventarse mejor.





Esta mañana de febrero, en medio de una espesa niebla, Grand Puy parece un centro turístico fantasma. Mientras la nieve amortigua el sonido de los pasos, el zumbido de los remontes ha dado paso a un silencio casi total. Sólo el telesilla parado nos recuerda que hace dos años los esquiadores alpinos todavía venían a disfrutar de los 22 kilómetros de pistas de esta pequeña zona familiar situada en los Alpes de Alta Provenza. Ahora sólo unos pocos grupos de valientes excursionistas se calzan las raquetas de nieve y se lanzan a la subida entre los abetos. En el aparcamiento nevado, Etoile guarda sus esquís de travesía, mientras su hija se divierte cerca con un trineo. Este treintañero de la vecina localidad de Montclar vino a esquiar cuando era niño al Grand Puy. Hoy se alegra de que la zona haya sido devuelta a la naturaleza: “Es una decisión comprometida pero acertada. »





En Grand Puy, se anunció el fin del esquí en 2024. Aquí, como en otros lugares, el futuro de esta actividad parecía cada vez más comprometido por el calentamiento global. Los Alpes ya han perdido una media de un mes de nieve en los últimos cincuenta años, y se espera que la tendencia empeore en…