Lionel Messi gana el Balón de Oro por séptima vez





¡Qué reinado imperial! Indiscutiblemente, Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2021, el séptimo para el argentino y el primero en la historia del Paris SG, aislándose un poco más en el firmamento del fútbol tras superar a Robert Lewandowski y Jorginho este lunes 29 de noviembre.









El FC Barcelona, ​​que vio partir este verano a la “Pulga” rumbo a París, todavía tiene un trofeo en sus filas ya que su capitana Alexia Putellas levanta el tercer Balón de Oro femenino de la historia, y el joven Pedri ganó el trofeo Kopa a la mejor joven (menor de 21 años).





Finalmente, el portero de la Italia campeona de Europa, Gianluigi Donnarumma, ganó el trofeo Yachine al mejor portero.









“Es increíble estar aquí de nuevo hace dos años. (durante su sexta coronación, nota del editor)Pensé que estos eran mis últimos años y hoy estoy de nuevo frente a ustedes. La gente empezó a preguntarme cuándo me iba a jubilar y hoy estoy aquí en París, muy feliz”., Dijo Messi.





El Balón de Oro 2021 ya se ha coronado seis veces antes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) bajo la camiseta del Barça, que abandonó entre lágrimas este verano para fichar por el PSG, tras veinte años en “blaugrana”.









Esta vez, probablemente encabezó la encuesta por haber guiado a la “Albiceleste” a su primer trofeo en 28 años, y el primer gran trofeo para “La Pulga” con esta camiseta, después de cuatro finales perdidas, tres de Copa América (2007, 2015 y 2016), una de Mundial (2014).





Este nuevo éxito representa también un triunfo para el PSG, que ganó su primer Balón de Oro, el segundo para un club francés después del de Jean-Pierre Papin con el Marsella (1993).





El liberiano Georges Weah, coronado en 1995, jugó la primera parte en el PSG pero levantó el trofeo con la camiseta del AC Milan. Anteriormente el mejor puesto para un parisino era el tercero, para Neymar, en 2017, año en el que empezó en el FC Barcelona. Zlatan Ibrahimovic (2013) y Kylian Mbappé (2018) finalizaron cuartos.









El premio para “Gigio” Donnarumma embellece aún más la velada parisina.





Gala sombría en cambio para Cristiano Ronaldo, ” solo “ sexta de la edición 2021, y que rehuyó la ceremonia presentada por Didier Drogba y Sandy Heribert y refunfuñó en su cuenta de Instagram, escribiendo de todos modos: “Siempre envío mis felicitaciones a los que ganan. »





Con cinco trofeos, se está quedando atrás en su competencia con Messi y los años van pasando, por lo que es cada vez menos probable que pillen al argentino.









Lewandowski también está decepcionado. No será el primer Balón de Oro polaco de este año. El goleador del Bayern probablemente perdió la oportunidad cuando “France Football” decidió no entregar su prestigioso trofeo en 2020, un año truncado por la epidemia de Covid-19.





Cuarto en 2015, octavo en 2019, “Lewy” sigue obteniendo la mejor clasificación para un jugador polaco, después de los terceros puestos de Kazimierz Deyna (Legia Varsovia) en 1974 y Zbigniew Boniek (Widzew Lodz/Juventus) en 1982.





También se consuela con el premio al mejor goleador del año, creado para esta edición por “France Football”.





“Me siento muy honrado por este trofeo, sé lo que significa estar en el campo, ser goleador, conseguir tus objetivos”dijo Lewandowski.





Benzema también soñaba con el Balón de Oro. Anunciado desde hace mucho tiempo entre los favoritos, terminó justo fuera del podio (cuarto), con diferencia el mejor de sus siete clasificaciones; su mejor puesto hasta entonces era el decimosexto en 2014.









El tercer puesto lo ocupa el ítalo-brasileño Jorginho, centrocampista defensivo de Italia y del Chelsea (designado club del año por el jurado), y ganador de la Eurocopa y de la Liga de Campeones este año.





El Balón de Oro femenino lo coronó la capitana del FC Barcelona y ganadora de la Liga de Campeones femenina, Alexia Putellas. “Alexia”, el nombre que figura en su camiseta, sucede a la noruega Ada Hegerberg, primera ganadora de la historia en 2018, y a la campeona estadounidense e ícono activista Megan Rapinoe (2019).





Putellas (27 años) aventaja a su compañera Jennifer Hermoso y a su víctima en la final del C1, la blues australiana Sam Kerr.





El italiano Gianluigi Donnarumma también recogió trofeos este año. Campeón de Europa con Italia, mejor jugador de la Eurocopa 2020, también ganó el trofeo Yachine al mejor portero. “Fue un año increíble para mí”sonrió el gigante “Gigio”, quien “Espera estar a la altura de este honor en el campo”donde compite ferozmente con Keylor Navas, con quien comparte jaula del PSG.





Finalmente, el trofeo Kopa al mejor joven, donde votan 32 ex Balones de Oro, premió a Pedri, que brilló con España en la Eurocopa (semifinalista) y en la Nations League (finalista) y en el Barça. Pero al prodigio todavía le queda camino por recorrer para ganar siete Balones de Oro, como el intocable Messi.