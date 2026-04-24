PFAS detectados en tres fuentes de agua mineral en Ardèche y el Loira: lo que sabemos

PFAS, los llamados contaminantes “eterno”fueron detectados en tres fuentes de agua embotellada en el Loira y Ardèche, que luego fueron cerradas por sus operadores, informó este viernes 23 de abril la prefectura de Auvernia-Ródano-Alpes.

Se trata de la fuente de agua mineral Parot, en Saint-Romain-le-Puy, en el Loira, y de dos perforaciones de agua comercializada con el nombre de Perle, en Vals-les-Bains, en Ardèche, indicó a la AFP una fuente cercana al asunto, confirmando informaciones de la radio Ici Saint-Etienne.

Todas estas fuentes son explotadas por la empresa Sources Alma, una de las mayores embotelladoras de Francia conocida por sus marcas Cristaline, Saint-Yorre y Vichy Célestins. En total, en 2025 se controlaron 35 fuentes en la región, indica la prefectura regional en un documento que hace balance de su acción en la lucha contra las PFAS, sustancias químicas presentes en numerosos productos y casi indestructibles.

“En tres sitios situados en Ardèche y Loira, la detección de PFAS llevó a los servicios estatales a establecer una vigilancia reforzada. Los operadores han decidido suspender el uso de determinadas fuentes »escribe la prefectura.

La marca Parot de agua mineral natural “ya no se comercializa”afirmó a la AFP un portavoz de la empresa, mencionando la “presencia de nanotrazas de PFAS sin riesgo para la salud humana”. Según ella, las cantidades de PFAS detectadas son “por debajo del límite de calidad aplicable al agua del grifo” (100 nanogramos