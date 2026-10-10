¿Pesticidas autorizados de por vida? En el Parlamento Europeo, la derecha y la extrema derecha se preparan para vender nuestra salud

¿Glifosato y neonicotinoides autorizados para siempre? Esta sería la consecuencia de la reforma en curso de la legislación sobre pesticidas en Europa. En diciembre de 2025, la Comisión Europea propuso autorizar la gran mayoría de los pesticidas sin límite de tiempo, suprimiendo simplemente las reevaluaciones que existen actualmente cada diez o quince años. Sin embargo, son estas reevaluaciones las que permiten reexaminar los plaguicidas a la luz de los últimos conocimientos científicos sobre sus riesgos para la salud y el medio ambiente.

Los pesticidas no son productos como cualquier otro. Como todos los productos químicos, conllevan riesgos. Riesgos científicamente establecidos. Al 8 de diciembre de 2025, la carta abierta de 2.300 médicos, cuidadores y científicos advertía sobre las consecuencias nocivas para la salud de esta regresión. En las últimas semanas se han sucedido cartas de endocrinólogos, investigadores europeos y epidemiólogos en la misma línea.

Asociaciones de pacientes, como France Parkinson, también han escrito a los eurodiputados para recordar las dramáticas consecuencias de ciertos pesticidas para la salud: las personas que, por ejemplo, han utilizado rotenona o paraquat desarrollan la enfermedad de Parkinson aproximadamente 2,5 veces más a menudo que los no consumidores. La sociedad civil también se ha ocupado del tema: se han organizado y se organizan numerosas manifestaciones para denunciar el vínculo entre los pesticidas y la salud, y los riesgos de las autorizaciones ilimitadas. ¿Cuántas alertas se necesitarán?

La propuesta de la Comisión Europea es inaceptable. Incluso Estados Unidos, de quien difícilmente se sospecha un celo regulatorio excesivo, reexamina cada pesticida cada quince años. Y si la reforma propuesta ya va en la dirección equivocada, la actual negociación en el Parlamento Europeo está empeorando aún más las cosas. Los dos coponentes italianos del texto (de los grupos PPE, donde se sienta LR, y ECR, donde se sienta Marion Maréchal), cercanos a Giorgia Meloni, propusieron añadir un trato preferencial… ¡a las sustancias prohibidas por su peligrosidad para la salud! Proponen debilitar considerablemente el sistema que retira del mercado un pesticida debido a su peligrosidad.

Hoy en día, cuando un pesticida está prohibido, todavía puede beneficiarse de una exención, pero bajo condiciones estrictas. ¡Los parlamentarios de derecha y de extrema derecha están eliminando estas condiciones! Como resultado, una sustancia como el bromoxinil, prohibida desde 2020 por ser tóxica para la reproducción humana, podría regresar al mercado. Bastaría que un país solicitara una excepción para obtenerla y este producto estaría disponible en toda Europa. Es imposible, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES) de Francia se oponga a ello. ¡Es la carrera por ser el más laxo! Junto a este desmantelamiento formal del régimen de autorización de pesticidas en Europa, la ley Duplomb parece obra de un niño de coro.

Si examinamos más de cerca el informe y las enmiendas de la derecha y de la extrema derecha, en particular las de los diputados de la Agrupación Nacional, encontramos rápidamente las posiciones de los gigantes de la industria de los pesticidas como Bayer o Syngenta, o de su lobby en Bruselas, CropLife. Algunas enmiendas son incluso copiar y pegar sugerencias hechas por este lobby. Estos diputados están vendiendo la salud de 450 millones de europeos a unas pocas empresas muy grandes. Y lo hacen en contra de las aspiraciones de sus propios votantes. En una encuesta realizada por el Clúster 17, a mediados de septiembre, el 69% de los votantes de RN, el 70% de los de Reconquête y el 76% de los de LR declararon que querían mantener reevaluaciones periódicas y estaban en contra de la autorización ilimitada de pesticidas. Por tanto, la derecha y la extrema derecha simplemente están traicionando a quienes los eligieron.

La votación en la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura del Parlamento Europeo tendrá lugar en noviembre. Todavía hay tiempo para cambiar la opinión de sus eurodiputados. Desafíos y pídeles que no voten por esta regresión sin precedentes que amenaza nuestra salud y la de nuestros hijos.