¿Cuál será la composición del gobierno israelí? El pasado fin de semana, en Herzliya, al norte de Tel Aviv, los emisarios de Gadi Eisenkot y los de Benjamín Netanyahu continuaron sus negociaciones sobre la formación de un gobierno de unidad nacional. Discutieron el alistamiento de estudiantes de escuelas religiosas y el lugar de Itamar Ben Gvir, líder de la extrema derecha, condenado en 2007 por incitar al racismo, tema sobre el cual siguen divididos. Una pregunta, en cualquier caso, no se plantea: la de una posible participación de Mansour Abbas, líder de Raam, partido árabe islamo-conservador. El Likud ha descartado cualquier alianza con partidos árabes y ha rechazado cualquier Estado palestino. Los aliados de Eisenkot, que tienen hasta el 6 de diciembre para formar una coalición, tampoco quieren un ministro árabe. En todos los escenarios considerados, los diputados árabes permanecerían fuera del gobierno. Sin embargo, fueron los votantes árabes quienes privaron a Netanyahu de su mayoría.

Casi uno de cada cinco israelíes es árabe. Estos aproximadamente 2 millones de ciudadanos han tenido derecho a votar desde el nacimiento del Estado de Israel, pero muchos terminaron absteniéndose, sin creer que su voto contaría. Luego, el 27 de octubre, para poner fin al gobierno de Netanyahu,…