¿Edouard Philippe lucha por despegar en las encuestas para las elecciones presidenciales? Este nuevo procedimiento, al que denuncia un “ venganza judicial » y del cual no dice “ no preocupado » no es probable que le ayude. Se abrió una investigación a raíz de una denuncia presentada ante los tribunales por malversación de fondos públicos de la comunidad urbana de Le Havre por parte del ex primer ministro, informó el martes 24 de noviembre la fiscalía de Le Havre, confirmando informaciones del periódico “Le Monde” y del sitio de investigación normando Le Poulpe.

“Se envió denuncia a mis servicios a través de la Fiscalía Nacional Financiera (FNP) inicialmente incautado, envié una investigación a la comisaría de policía de Le Havre”indicó el fiscal Soizic Guillaume a la Agence-France Presse. La fiscal dice que quiere obtener “detalles sobre los elementos transmitidos por el informante”.

Fue la ex subdirectora general de la comunidad urbana de Le Havre, Cornelia Findeisen, quien cuestionó al sistema de justicia con nuevos elementos sobre una posible malversación de fondos públicos.. Esta misma Cornelia Findeisen, que está en el origen del informe 2023 que llevó a la apertura de un información judicial del PNF en mayo y en la que el alcalde de Le Havre y actual candidato al Elíseo compareció como testigo asistido el 29 de octubre.

Recordamos que este caso se refiere a la gestión de la Ciudad Digital de Le Havre, un proyecto creado en 2020 con 9 millones euros de dinero público invertidos. Cornelia Findeisen era entonces directora general adjunta de los servicios de la comunidad urbana presidida por Edouard Philippe, que acababa de regresar de Matignon y había sido reelegido alcalde de la ciudad. El alto funcionario descubre que la operación se lanzó sin licitación. Además, la gestión del lugar fue confiada a la asociación LH French Tech, cuya presidenta, Stéphanie de Bazelaire, acababa de ser elegida miembro del consejo municipal en la lista de Edouard Philippe, nombrado diputado encargado de las tecnologías digitales en el momento de la firma del acuerdo en julio de 2020.

En esta denuncia, el ex alto funcionario apunta al hecho de que “La comunidad urbana ha creado, con fondos públicos, un gran despacho de abogados parisino” por su defensa ante la PNF y por los gastos de viaje de los agentes o ex agentes oídos en París. Para un total de “28.100 euros en honorarios”.

“La pregunta es: ¿cuál es el interés de una comunidad urbana en cubrir los gastos de los abogados en un cierto número de procedimientos que afectan a Edouard Philippe, para impugnar la condición de denunciante de Cornelia Findeisen? Ninguna “protestó Jérôme Karsenti, abogado del demandante, a la Agence France-Presse. Cornelia Findeisen volvió a presentar una denuncia en Rouen el lunes 23 de noviembre, según Mmi Karsenti.

“No tenemos conocimiento de una nueva investigación criminal llevada a cabo por la fiscalía de Le Havre”respondió el departamento de comunicación de la comunidad urbana de Le Havre.

Cornelia Findeisen ya había presentado dos denuncias contra su antiguo empleador, en 2023 y 2025, por malversación de fondos públicos, favoritismo o incluso acoso moral, lo que dio lugar a la apertura de una investigación en París ante el PNF.

En enero de 2025, Claire Hédon, entonces defensora de los derechos humanos (DDD), concedió a Cornelia Findeisen el estatuto protegido de denunciante. La comunidad urbana de Le Havre interpuso un recurso para impugnar esta decisión, a expensas de la aglomeración. La solicitud de Le Havre Seine Métropole fue rechazada en julio por el tribunal administrativo de París. Desde entonces, la comunidad ha apelado. “El tribunal consideró que el dictamen de la DDD no podía ser impugnado ante un juez y no se pronunció sobre el fondo, especifica la colectividad al “Mundo”. La comunidad urbana persiste en decir que el dictamen de la DDD le perjudica y que, por tanto, puede ser impugnado. »

“Como una apisonadora, una potencia local” usar todo “las posibilidades jurídicas y financieras, a costa del contribuyente”Para “aplastar” un denunciante, deplora Mmi Karsenti. Cornelia Findeisen dice que fue marginada y acosada moralmente después de sus alertas. En abril de 2023, fue informada de la no renovación de su contrato de duración determinada con la comunidad urbana de Le Havre.