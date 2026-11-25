Dentro de unos meses, Francia elegirá a su presidente. La Constitución de la V.mi République hace de estas elecciones un momento decisivo. Debería permitir decidir las grandes direcciones del país para los próximos años. Nos pronunciamos hoy para expresar nuestra preocupación por la forma en que se está dando este necesario momento de confrontación de ideas y proyectos.

Desde hace diez años, las crisis a las que nos enfrentamos han transmitido un mensaje que las encuestas de opinión confirman: si este país resiste es, en particular, gracias a sus cargos electos locales, que están lo más cerca posible de sus conciudadanos, conocen sus dificultades y encuentran respuestas urgentes. Los residentes lo saben y lo reconocen: la confianza permanece en los alcaldes, cuando se pierde en los funcionarios electos a nivel nacional. Por lo tanto, el fortalecimiento de la acción pública territorial debería estar en el centro del proyecto de la izquierda para estas elecciones presidenciales, reforzando los medios, la capacidad de acción y la autonomía de las comunidades.

Por eso estamos esperando propuestas ambiciosas que hagan realidad este objetivo. Por supuesto, todavía no se han revelado todos los programas, pero nos preocupa la lentitud del debate sobre esta cuestión esencial. Llamamos a que esta campaña sea un momento de revisión del pacto republicano, para situar la cohesión social y territorial en el centro de las políticas públicas.

Hasta la fecha sólo se han puesto a debate propuestas absurdas, como la de eliminar las intercomunidades, llevada a cabo por una Agrupación Nacional que muestra así su desconocimiento de la realidad de nuestros territorios. Sin embargo, se han alzado muy pocas voces para denunciar este comunalismo de mala calidad. En términos más generales, las denuncias siguen siendo demasiado débiles frente al desastroso historial de diez años de macronieve, marcados por un deseo sistemático de debilitar la autonomía fiscal de las comunidades y, con ella, su capacidad de iniciativa. El anacrónico regreso de un prefecto napoleónico, que se sentiría a sí mismo como el director de la acción pública local, es el símbolo de ello. Este jacobinismo de otra época es contrario al sentido de la historia. Hoy en día, una gran mayoría de Estados europeos otorgan más poderes y recursos a sus territorios, en particular a las regiones. Éste es el camino a seguir para fortalecer la eficacia de la acción pública y la confianza de nuestros conciudadanos en la política.

Hoy reclamamos un proyecto renovado de izquierda, ambicioso e inequívoco, para apoyar la acción pública territorial.

Por lo tanto preguntamos:

• Fortalecer los recursos financieros de las comunidades. Implica, por un lado, un mejor reparto de la riqueza entre el Estado y las autoridades locales y, por otro, un retorno a la autonomía fiscal que les permita generar sus propios ingresos, para no estar, como ocurre con el presupuesto de 2027, bajo el control de un Estado sin voz. También debemos permitir que las comunidades obtengan préstamos durante largos períodos y a costos controlados para financiar futuras inversiones y transiciones. Se trata de una cuestión importante que requiere, en particular, una movilización del ahorro francés claramente orientada hacia la acción local. El conjunto debe quedar incluido en una ley de programación financiera local.

• Nuevo ordenamiento territorial. Llamamos a fortalecer los centros urbanos intermedios, que vinculan el territorio. Son esenciales para que nadie se encuentre demasiado lejos de las escuelas, la formación o la oferta sanitaria. También tendremos que volver a determinadas divisiones territoriales. Esta cuestión debe ser finalmente objeto de un verdadero debate democrático. ¡La ley sobre la autonomía de Córcega, que debería aprobarse, puede ser una fuente de inspiración para todo el territorio!

• La articulación de la planificación. Es fundamental para la transición ecológica, pero también en ámbitos tan importantes para la calidad de vida de nuestros conciudadanos como la salud, la educación o la movilidad. Los diferentes niveles del poder público (Estado, regiones, bloque municipal) cuentan cada uno con herramientas de planificación que deben ser fortalecidas. Su coherencia no puede reducirse a la verticalidad estatal actual. La transferencia de agencias sanitarias regionales a las regiones podría ser un símbolo de este nuevo enfoque.

• La adopción de un estatuto para los cargos electos locales que por fin sea protector. Es una emergencia. Este estatuto debe permitir ejercer un mandato sin temor a perder el salario, las oportunidades de promoción profesional o los derechos de jubilación, garantizando al mismo tiempo el reconocimiento de las competencias adquiridas. Preservar las vocaciones significa consolidar una base esencial de nuestra democracia.

Poner los territorios en el centro del proyecto de la izquierda es nuestra mejor respuesta al riesgo de que RN llegue al poder. Las últimas elecciones municipales mostraron, a través de sus resultados, la pérdida de influencia de la izquierda a medida que nos alejamos de las ciudades centrales. Es en el segundo y tercer círculo, en la Francia de las urbanizaciones y de las casas individuales, donde prospera la RN. Se aprovecha del sentimiento de degradación, de abandono. Estos hogares no son necesariamente los más precarios, pero tienen dificultades para llegar a fin de mes. A falta de un apoyo constante y suficiente para su transición, porque las bombas de calor, las renovaciones integrales o los coches eléctricos les resultan financieramente inaccesibles, dudan de una ecología que consideran que les puede dar lecciones. Sin embargo, a menudo son las primeras víctimas de los peligros climáticos y la contaminación. Fortalecer a las autoridades locales, dándoles los medios para reforzar las ofertas de transporte y de atención sanitaria, para apoyar la transición ecológica de sus habitantes, es, por tanto, un elemento esencial para recuperar a estos electores, que votan primero a la extrema derecha para protestar contra nuestras propias renuncias y abandonos.

El proyecto que llevamos a cabo es el de un nuevo contrato de convivencia, basado en el dinamismo de los territorios, de los “países” en el sentido de la ley Voynet. (Ley de 1999 para la planificación regional y el desarrollo sostenible, nota del editor)y sus funcionarios electos. Si pedimos mayor autonomía y capacidad de acción para las comunidades, no queremos fortalecer la competencia entre ellas: queremos que se desarrollen en complementariedad entre sí. Por eso defendemos fuertes mecanismos de igualación, una planificación regional proactiva y normas de solidaridad reforzadas, como la Ley de solidaridad y renovación urbana (SRU). Corresponde al Estado y a las regiones garantizar la cohesión territorial, y debemos garantizarlo. El proyecto que llevamos es el de la izquierda descentralizadora. Estamos orgullosos de esta historia: las leyes Defferre sobre descentralización (en 1982 y 1983) a la ley Voynet sobre ordenación del territorio, incluidas las leyes Chevènement (en 1999) luego lebranchu (de 2013 a 2015). Corresponde a la izquierda, durante esta elección presidencial, reconectarse con esta historia. Sin territorios fuertes, dotados de medios de acción reforzados, Francia no podrá afrontar los desafíos que enfrenta. La izquierda debe reafirmarlo durante esta campaña esencial para el futuro del país.

Lo decimos sin rodeos: si la izquierda presenta a los votantes de territorios que se sienten abandonados un proyecto escrito en otra parte, para otra parte, los perderá (y con ellos, sin duda, las elecciones presidenciales). Pero, sobre todo, no responderá a las dificultades y bloqueos de una sociedad en tensión, que sólo un gran impulso hacia la descentralización puede ayudar a unir. Este es un tema importante en esta elección presidencial.

Esta convocatoria fue lanzada por Ensemble sur nos Territoires – Rassemblement social-ecologiste pero está abierta a todos aquellos que se encuentran en este proceso y reconocen la importancia de situar la acción territorial en el corazón de la izquierda. Por lo tanto, firmarlo no significa en ningún caso unirse a nuestro movimiento ni apoyar su proyecto.

Primeros firmantes

Alcaldes:

• Boris Lemairealcalde de Questembert (Morbihan);

• Sylvain Camusalcalde de Ploulec’h (Costas de Armor);

• Olivier Demartyalcalde de Crossac (Loira Atlántico);

• Elina Vandenbrouckealcalde de Trévoux (Finisterre);

• Samuel Féretalcalde de Arzal (Morbihan);

• Patrice Gautieralcalde de Evran (Costas de Armor);

• Joelle Huonalcalde de Plouigneau (Finisterre);

• Jean-Marc Labbéalcalde de La Méaugon (Costas de Armor);

• Florent Yann Lardicalcalde de Audierne (Finisterre);

• Marie-Alexy Lefeuvrealcalde de Saffré (Loira Atlántico);

• Eric Lefièvrealcalde de Parnay (Maine y Loira);

• Lamine Nahamalcalde de Trélazé (Maine y Loira);

• Pabellón Jean-Paulalcalde de Ponts-de-Cé (Maine y Loira);

• Michael Quernezalcalde de Quimperlé (Finisterre).

Tenientes de alcalde y concejales municipales:

• Aurélie Mézièreconcejal municipal de Plessé (Loira Atlántico);

• Lena Abokiconcejal municipal de Val-de-Reuil (Eure);

• Pascale Bascouconcejal municipal de Silfiac (Morbihan);

• Marie Batouxteniente de alcalde de Marsella (Bouches-du-Rhône);

• François Béchieauteniente de alcalde de 19mi distrito de París;

• Alexis Braudteniente de alcalde de Allonnes (Sarthe);

• Ludovico Brossardconcejal municipal de Rennes (Ille y Vilaine);

• Corinne Cambonteniente de alcalde de Stains (Sena-Saint-Denis);

• Christiane Champconcejal municipal de Névache (Altos Alpes);

• Julie Copyansconcejal municipal de Sangatte (Paso de Calais);

• Bérengère Dauvinteniente de alcalde de Mondeville (Calvados);

• Stéphanie Dembak-Dijouxteniente de alcalde de 19mi distrito de París;

• Guillaume Gontardconcejal municipal de Percy (Isère);

• Cécile Le Vaguerèseteniente de alcalde de Falaise (Calvados);

• Eva Linares Cruzteniente de alcalde de Châtillon (Altos del Sena);

• Mickaël Marieteniente de alcalde de Mondeville (Calvados);

• Matthieu Marquailleconcejal municipal de Blois (Loir y Cher);

• Marie-Jeanne Steffteniente de alcalde de Schiltigheim (Bajo Rin);

• Safae Terrisseconcejal municipal de Cachan (Val-de-Marne).

Asesores departamentales:

• Ugo Bessiereconsejero departamental de Loira Atlántico;

• Gregorio Blancoconcejal departamental de Maine-et-Loire;

• Laurent Dubostconsejero departamental de Loira Atlántico;

• Barthélémy Gonellaconcejal departamental de Finistère;

• Vicente Guibertconcejal departamental de Maine-et-Loire;

• Nicolas Oudaertconsejero departamental de Loira Atlántico.

Asesores regionales:

• Aziliz Gouezconsejero regional de Bretaña;

• Marie Atallahconsejero regional de Isla de Francia;

• Anne-Laure Beduconsejero regional de Nueva Aquitania;

• Didier Damestoyconsejero regional de Nueva Aquitania;

• Jennifer De Temmermanconsejero regional de Altos de Francia;

• Christian Guyonvarc’hconsejero regional de Bretaña;

• Eric Houlleyvicepresidente primero de la región de Borgoña-Franco Condado;

• Eric Provostconsejero regional de Pays de la Loire;

• Joëlle Marie-Reine Sciardconsejero regional de Nueva Aquitania;

• Solène Mesnagerconsejero regional de Pays de la Loire;

• Valerie Tabartconsejero regional de Bretaña.

La lista completa está disponible en ensemblesurnosterritoires.fr