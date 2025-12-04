pensiones, congelación de prestaciones sociales, déficit… ¿Cuáles son los puntos calientes del texto?





Las discusiones sobre el presupuesto están regresando a la Asamblea Nacional. Los diputados volverán a examinar, a partir del martes 2 de diciembre, el presupuesto de la Seguridad Social para 2026. Las discusiones deberían durar una semana: la votación solemne está prevista para el 9 de diciembre. Esta nueva lectura en el hemiciclo se basará en el texto adoptado en el Senado, en gran medida revisado con respecto a la copia inicial del Gobierno y a los votos de los diputados en primera lectura. Se van a discutir muchos puntos calientes.





• Un déficit deseado por debajo de los 20 mil millones de euros





El proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, tal como sale de la Cámara alta, reduce el déficit previsto de la Seguridad Social a 17.600 millones de euros en 2026, frente a 23.000 millones en 2025.









Un saldo muy cercano al objetivo inicial del Gobierno, fijado en 17.500 millones de euros. La copia resultante de los trabajos de la Asamblea Nacional en primera lectura empeoró claramente el déficit, hasta más de 24 mil millones de euros. Inaceptable para el Gobierno, que ha fijado como línea roja un déficit inferior a 20.000 millones de euros el próximo año.





• Suspensión de la reforma de las pensiones





Gran concesión del primer ministro, Sébastien Lecornu, a los socialistas para evitar la censura inmediata: la suspensión de la reforma de las pensiones hasta 2028 fue eliminada en el Senado. Pero no hay duda de que la Asamblea Nacional lo restablecerá.





Esta suspensión lleva a la generación nacida en 1964 a jubilarse a los 62 años y 9 meses (como la anterior) en lugar de los 63 años previstos por la reforma. Estos asegurados se marcharían con 170 trimestres de cotización en lugar de 171. También se amplió a las carreras largas y a las personas nacidas en el primer trimestre de 1965. El coste estimado es de 300 millones de euros en 2026 y 1.900 millones de euros en 2027.





• Congelación de pensiones y mínimos sociales





En el centro de este presupuesto de la Seguridad Social: la cuestión de la revalorización anual de las pensiones de jubilación y de las prestaciones sociales (asignaciones familiares, renta activa solidaria, etc.), normalmente indexadas a la inflación. El Gobierno propuso congelarlos, una medida inflamable pero eficaz para restablecer las cuentas sociales, porque permitiría recaudar 3.600 millones de euros en 2026.









Impensable para la Asamblea Nacional, que lo abolió. Considerable, en cambio, para el Senado, que lo restableció, manteniendo no obstante la prestación para adultos discapacitados (AAH) y las pensiones inferiores a 1.400 euros. Un compromiso que aportaría 1.900 millones de euros, pero que no debería renovarse en el hemiciclo.





• Duplicación de deducibles médicos





La ampliación del alcance de las franquicias médicas a consultas odontológicas y dispositivos médicos (prótesis, anteojos, apósitos, etc.), propuesta por el gobierno, fue eliminada en la Asamblea como en el Senado y ya no aparece en el texto. Pero el centro del debate se refiere a otra medida que el gobierno está considerando: duplicar los deducibles médicos para los pacientes. Esta disposición tan irritante debe aprobarse por decreto, independientemente del texto presupuestario, pero se tiene en cuenta en el cálculo del déficit.





• Sobretasa a las mutuas de seguros





Los diputados eliminaron un recargo a las mutuas de seguros, que muchos temen que afectaría a los asegurados, y luego lo reinstauraron en el Senado, con unos ingresos de 1.000 millones de euros. En una votación indicativa, los diputados consultados nuevamente en comisión el sábado 29 de noviembre, esta vez lo dejaron pasar; los socialistas finalmente se opusieron a su supresión para “generar ingresos para la Seguridad Social” si no se repercuten al asegurado. Sin predecir el resultado en el Hemiciclo.









• Aumento de la participación de CSG





Propuesto por la izquierda pero eliminado en el Senado, volverá al debate un aumento de la proporción de la contribución social generalizada (CSG) -una de las fuentes de financiación de la protección social- que grava las rentas del capital. La medida votada en la Asamblea Nacional pretendía recaudar 2.800 millones de euros.





• Deducción de contribuciones patronales sobre horas extras





La medida, obtenida por la derecha, que extiende a las empresas con más de 250 empleados una deducción de las contribuciones empresariales sobre las horas extraordinarias, es apoyada en esta fase por ambas cámaras.





• El objetivo de gasto en seguros de salud





Juez “insostenible” e insuficiente para muchos parlamentarios de ambas cámaras, el objetivo de gasto en seguro médico para 2026, un aumento del 1,6% con respecto a 2025, sigue siendo objeto de numerosos debates, a pesar del aumento de 1.000 millones de euros prometido por el Gobierno.