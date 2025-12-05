El chantaje de Trump a Maduro, abandonar el poder… o exponerse a una intervención militar





Un anuncio inesperado y belicoso, de turbias consecuencias. Donald Trump advirtió la noche del sábado 29 de noviembre que consideraba que el espacio aéreo venezolano era “completamente cerrado”provocando la ira de Caracas que denunció un “acto hostil” y lanzó maniobras militares. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, escribió en mayúsculas el presidente de Estados Unidos en su red Social La Verdad, “por favor considere que el ESPACIO AÉREO SOBRE Y ALREDEDOR DE VENEZUELA ESTÁ COMPLETAMENTE CERRADO”. Sin dar más detalles.





Según fuentes del New York Times y del Wall Street Journal, esta publicación surge tras una llamada telefónica entre Trump y el líder venezolano Nicolás Maduro la semana pasada. El jueves, Trump sugirió que los ataques terrestres contra Venezuela podrían ser inminentes. “ Empezará muy pronto. Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país. dijo durante su discurso de Acción de Gracias en Mar-a-Lago.









• Lo que Trump culpa a Venezuela





El gobierno de Trump, que dice estar luchando contra los cárteles de la droga en México y Centroamérica, está aumentando la presión con un importante despliegue militar en el Caribe, incluido el portaaviones más grande del mundo. En los últimos días se ha registrado una actividad constante de aviones de combate estadounidenses a unas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios de seguimiento de aviones. Donald Trump acusa a Caracas de estar detrás del tráfico de narcóticos que inunda el mercado estadounidense.





Caracas lo niega e insiste en que el verdadero objetivo de Washington sería el cambio de régimen y el control de las reservas petroleras del país. El gobierno del presidente Maduro condenó el sábado “la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituyendo así una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo venezolano”. se trata de“un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del derecho internacional”tronó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa.





En el poder desde 2013, el presidente socialista Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, figura de la izquierda radical en América Latina, fue reelegido en 2024 tras unas elecciones disputadas, marcadas por disturbios y detenciones.





• Enlaces aéreos suspendidos





La Administración Federal de Aviación (FAA) remitió las preguntas sobre la publicación de Trump en las redes sociales el sábado a un aviso a los aviadores que emitió la semana pasada y que está vigente hasta febrero. La FAA pide a los pilotos tener precaución al sobrevolar Venezuela debido a “ el deterioro de la situación de seguridad y la intensificación de las actividades militares » en y alrededor del país.





Estados Unidos no tiene la autoridad para cerrar el espacio aéreo de otro país, pero la FAA puede prohibir a las aerolíneas estadounidenses volar a ciertos países o en su espacio aéreo. El aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas operaba con normalidad el sábado, pero seis aerolíneas suspendieron sus conexiones con Venezuela esta semana por razones de seguridad, lo que provocó que Caracas les retirara sus licencias.





Además, Caracas denunció que Washington “suspendido unilateralmente” la repatriación de inmigrantes venezolanos ilegales expulsados ​​de Estados Unidos, ya que Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración su prioridad. “Hasta la fecha se han realizado 75 vuelos para la repatriación de 13.956 personas”recuerda Caracas.









• Chantaje y amenaza de intervención terrestre





Donald Trump advirtió el jueves que sus fuerzas armadas “muy pronto” empezar a apuntar “narcotraficantes venezolanos” durante las operaciones terrestres, lo que despertó la oposición de los parlamentarios estadounidenses en el Congreso, tanto republicanos como demócratas. “Como recordatorio, sólo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra”dijo la republicana Marjorie Taylor Greene, figura de la derecha radical, pero que rompió con su mentor Donald Trump y renunció a la Cámara de Representantes.





Según informes del “New York Times” y del “Wall Street Journal”, Trump y Maduro discutieron por teléfono las demandas de Venezuela de una amnistía general para Maduro, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales están sujetos a sanciones financieras y procesos penales por parte de Estados Unidos. Trump le dijo a Maduro que si no dejaba el poder voluntariamente, Estados Unidos consideraría otras opciones, incluido el uso de la fuerza, según personas familiarizadas con el asunto.





Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra más de 20 embarcaciones venezolanas sospechosas de tráfico de drogas en el Mar Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, matando al menos a 83 personas, sin proporcionar pruebas de que las embarcaciones fueran utilizadas para el tráfico de drogas. Washington designado como “organización terrorista extranjera” el cartel de los soles, cuya existencia aún está por demostrar según muchos expertos y que, según Washington, está dirigido por el presidente Maduro. “ Acabamos de empezar a matar narcoterroristas. “, dijo el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en las redes sociales.





• Maniobras y despliegues militares





Las fuerzas armadas venezolanas realizaron este sábado maniobras militares a lo largo de la costa del país, según la televisión estatal, que transmitió imágenes de armas antiaéreas y piezas de artillería. En Maracay, a unos cien kilómetros de Caracas, aviones de combate rusos Sukhoi y F-16 participaron en una exhibición aérea.





Estados Unidos ha simulado ataques contra Venezuela utilizando aviones de combate y bombarderos en las últimas semanas, según datos de seguimiento de vuelos y un funcionario de defensa del Wall Street Journal. También aumentaron su presencia en el Caribe para poder acelerar el ritmo de las operaciones aéreas si Trump decidiera emprender una acción militar. Estados Unidos ha desplegado un considerable poder de combate en el Caribe, incluido su portaaviones más avanzado, varios destructores de la Armada, aviones de combate F-35B y drones MQ-9 Reaper, entre otras armas.





En un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las actividades militares en el Caribe, dijo: “ Fortalecimiento de la presencia militar estadounidense (…) fortalecerá la capacidad de los Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actores y actividades ilícitos que socavan la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental.. »









El miércoles, durante una visita de Pete Hegseth, el presidente de República Dominicana dijo que había autorizado a Estados Unidos a repostar aviones y transportar equipos y personal a zonas restringidas del país con el fin de combatir el narcotráfico. Estados Unidos también está instalando un sistema de radar en la isla de Tobago, situada a varios kilómetros de la costa venezolana. El primer ministro de Trinidad y Tobago dijo que había marines estadounidenses en el aeropuerto de la isla. Estados Unidos ya utiliza aeropuertos en Puerto Rico y St. Croix, y realiza misiones aéreas desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, según datos de seguimiento de vuelos y fotografías de fuentes abiertas.





“Las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela están empujando a Estados Unidos cada vez más cerca de otra costosa guerra en el extranjero”criticó el sábado por la noche a Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado.