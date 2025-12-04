En Argelia, el periodista francés Christophe Gleizes condenado en apelación a siete años de prisión

Publicado el 3 de diciembre de 2025 a las 18:35 horas,

actualizado el 3 de diciembre de 2025 a las 6:58 p.m. Lectura: 1 min.







El Tribunal de Apelación de Tizi Ouzou, en el este de Argelia, confirmó este miércoles 3 de diciembre la pena de siete años de prisión contra el periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado desde junio por “apología del terrorismo”.









A primera hora de la tarde, la fiscalía de Tizi Ouzou había solicitado en apelación diez años de prisión.









Interrogado el lunes en el France-Inter, el abogado francés de Christophe Gleizes, Emmanuel Daoud, dijo que esperaba “un resultado favorable”gracias a un “apaciguamiento de las relaciones entre Francia y Argelia”.





Incluso si “Los dos casos no tienen nada que ver entre sí”el abogado dijo que interpretó como “una señal positiva” el indulto y la liberación por parte de Argel del escritor franco-argelino Boualem Sansal el 12 de noviembre.





Colaborador de “So Foot” y “Society”





Christophe Gleizes, de 36 años, colaborador de las revistas francesas “So Foot” y “Society”, viajó a Argelia para escribir un artículo sobre el club de fútbol más exitoso del país, el Jeunesse sportif de Kabylie (JSK), con sede en Tizi Ouzou, 100 km al este de Argel.









Según RSF, fue detenido el 28 de mayo de 2024 en Tizi Ouzou y puesto bajo supervisión judicial, por “haber ingresado al país con visa de turista, por “apología del terrorismo” y “posesión de publicaciones con fines de propaganda lesiva del interés nacional””.





La justicia le acusa de haber estado en contacto con un líder del JSK, que también fue uno de los líderes del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), calificado de terrorista por las autoridades argelinas en 2021.





“Un periodista no hace política”





Según RSF, los primeros intercambios entre los dos hombres “tuvo lugar mucho antes de esta categorización por parte de las autoridades argelinas” Y “El único intercambio que se produjo en 2024 tuvo como objetivo la elaboración de su informe” en el JSK, “Lo que Christophe Gleizes nunca ocultó”.





Durante el juicio en primera instancia celebrado en junio, “Hubo una total incomprensión de la profesión de periodista” ENTONCES “Hay que explicar a los magistrados de apelación que un periodista no hace política”, “no es un ideólogo”, “no soy activista”subrayó Mᵉ Daoud sobre el France-Inter.





El abogado expresó su respeto por la justicia argelina “independiente y soberano” y cuestionó las acusaciones que circulaban en Francia de que el periodista estaba “un rehén”subrayando que Christophe Gleizes pudo recibir visitas, tuvo acceso a su expediente penal y a sus abogados.