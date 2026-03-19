¿Participará Irán en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos?





¿Participarán los iraníes en el Mundial de Fútbol previsto para este verano? La incertidumbre persiste tras la vasta ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán el 28 de febrero, que respondió con oleadas de misiles y drones sobre territorio israelí y sobre objetivos en países de la región.









El miércoles 18 de marzo, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​Mehdi Taj, declaró que su país boicotearía a Estados Unidos pero “No el Mundial”que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “Nos estamos preparando para el Mundial. Estamos boicoteando a Estados Unidos, no boicoteamos el Mundial”afirmó Mehdi Taj en un vídeo difundido por la agencia de noticias iraní Fars.





Un cambio de rumbo ya que, apenas unas horas después de los ataques estadounidenses e israelíes, Irán había planteado el escenario de un boicot a la competición. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, esgrimió entonces esta hipótesis, precisando que la última palabra recaería en el gobierno. “autoridades deportivas” del país.









La semana pasada, Donald Trump continuó las hostilidades. El jueves 12 de marzo, el inquilino de la Casa Blanca estimó que los jugadores del Team Melli no estarían en ” seguridad “ si vinieran a los Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, estimó el 12 de marzo que “La selección iraní es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que (su) presencia (jugadores) es apropiado, para su propia vida y seguridad”escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social. Sin embargo, los tres partidos de la fase de grupos de Irán están programados en territorio americano: contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y luego contra Egipto en Seattle. Peor aún, se suponía que su campamento base durante el torneo estaría ubicado en Tucson, Arizona.









Al día siguiente, Team Melli respondió en su cuenta de Instagram afirmando que “Nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial”. “La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no un individuo o un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y ​​una serie de victorias decisivas, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento. Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es el que ostenta el título de “anfitrión” y carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global”. “, escribió entonces la selección iraní en su cuenta oficial.









Pero no se trata de que los iraníes pongan un pie en territorio americano. Por ello, la República Islámica se dirigió a México, país que también acoge la competición. A principios de esta semana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió que su país estaba listo para recibir al Equipo Melli. Por su parte, la embajada de Irán en México dijo que se encuentra en plenas negociaciones con la FIFA para disputar sus partidos en el país centroamericano. “Dado que (Presidente estadounidense Donald) Trump declaró claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní y definitivamente no visitaremos Estados Unidos”. declaró el jefe de la federación iraní, Mehdi Taj, según comentarios publicados el lunes en la cuenta X de esta embajada. “Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se realicen en México”añadió.













A menos de 100 días del partido inaugural del evento, la situación en Irán probablemente avergonzará enormemente a Gianni Infantino, jefe de la FIFA, que sigue mostrando su cercanía al presidente estadounidense Donald Trump. Sobre todo porque el conflicto afecta también a otros países clasificados para el Mundial, como Arabia Saudita, Qatar y Jordania, blanco de los ataques iraníes.