En “Quotidien”, la tabla muy errónea del número de seguidores de los candidatos en París





(Artículo actualizado el jueves 19 de marzo a las 17 h con la respuesta de “Quotidien” y Jérôme Fourquet)





Cifras equivocadas y explicaciones asombrosas. El lunes 16 de marzo, el programa “Quotidien” de Yann Barthès recibió al director del Instituto Francés de Opinión Pública (Ifop) y al analista político para analizar los resultados de la primera vuelta de las elecciones municipales. Un encuestador que inculca una ideología impregnada de pesimismo y nostalgia, como cuenta “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” en una encuesta publicada en 2023.









Un programa durante el cual el encuestador volvió a la forma en que muchos candidatos en las elecciones municipales, en particular los de París, “ invertir en redes sociales “. Una realidad que, si no nueva, está multiplicando y transformando la forma de hacer campaña. Según el encuestador, el lobby del mercado y la movilización durante las reuniones, si aún existen, tienden a ser reemplazados por la movilización digital a través de las redes sociales. “ Hoy el nuevo campo de campaña y confrontación son también las redes sociales “, dice.





Pero para movilizarse, aún es necesario tener suscriptores. Para ilustrar su punto, el encuestador emite en pantalla una tabla que presenta el número de suscriptores de los candidatos a la alcaldía de París según las principales redes sociales, TikTok, X, Instagram y Facebook. Se supone que las cifras muestran cómo ciertos candidatos, como Sarah Knafo, han recurrido a las redes sociales para aumentar su popularidad.









Asunto ? Casi todas las cifras mencionadas en el cuadro de Jérôme Fourquet son incorrectas. De las veinte cifras presentadas, sólo las relativas a los suscriptores de Instagram de Sarah Knafo y del ex candidato de Horizons Pierre-Yves Bournazel (11.000) son exactas. Por lo demás, las diferencias son a veces enormes.





Si la candidata zemmourista Sarah Knafo tiene 514.000 suscriptores en Instagram, en TikTok la cifra expuesta debe reducirse casi a la mitad, pasando de 479.000 a 248.000. Lo mismo ocurre con X, donde el candidato de extrema derecha tiene 224.000 suscriptores, frente a los 246.000 mencionados.









Brechas que encontramos entre todos los candidatos, a veces subestimadas, a veces sobreestimadas. El candidato de la izquierda unida fuera del LFI, Emmanuel Grégoire, no tiene 3.000 abonados en X, sino 66.000, es decir, 22 veces el número propuesto. También se ha observado una infravaloración entre la candidata rebelde Sophia Chikirou en X, cuando la cifra dada es de 4.000 suscriptores, cuando en realidad tiene 32.000.





En la columna atribuida a Rachida Dati, la mecánica es la misma y los números varían a veces de simples a dobles. En Facebook, el candidato de LR tiene en realidad “sólo” 122.000 suscriptores, mientras que Jérôme Fourquet cifra en 240.100, casi el doble. En cambio, en X, el candidato tiene 240.000 suscriptores cuando la tabla distribuida sólo muestra 114.000.









Estimaciones más que erróneas que ningún periodista presente en el plató notó. El miércoles por la noche, la secuencia aislada en una publicación de Instagram fue eliminada, pero aún es visible en la repetición. Contactado, el programa “Quotidien” devolvió la pelota a Ifop el jueves pero reconoció que “ una desafortunada inversión de logos falsificó el conjunto respecto al documento inicial “. Por su parte, Jérôme Fourquet sostiene que las cifras son correctas y que corresponden a las observadas el 12 de marzo. Una explicación sorprendente, que implicaría que Rachida Dati perdió la mitad de sus suscriptores en Facebook en pocos días, cuando Sarah Knafo habría ganado el doble.





Independientemente de la notoriedad, no se correlaciona con el número de votos recogidos. Sarah Knafo, con diferencia la candidata más seguida en las redes sociales, se clasificó con dificultad en la segunda vuelta, con el 10,4% de los votos, antes de renunciar a hacerlo “. barricada a la izquierda “. Por el contrario, Emmanuel Grégoire llegó muy por delante de la primera vuelta con el 37,98% de los votos a pesar de su modesta notoriedad en las distintas plataformas. Un ejemplo de que esta popularidad en línea no se traduce necesariamente en movilización en las urnas.



