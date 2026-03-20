En su primer mensaje, Mojtaba Jamenei jura vengarse “hasta el final”





Se ha convertido en la pesadilla de Estados Unidos e Israel. Cinco días después de ser elegido líder supremo iraní, abundan las especulaciones en torno a Mojtaba Khamenei, a pesar de que todavía no ha aparecido en público y, según informes, resultó herido durante el ataque que mató a su padre el primer día de la guerra en Oriente Medio. Este jueves 12 de marzo habló por primera vez. No en público, sino a través de un mensaje de audio, donde promete vengarse del “ sangre perdida » y asesinatos.









Sucesor e hijo del ayatolá Ali Jamenei asesinado en un ataque israelí-estadounidense, Mojtaba Jamenei prometió vengar a las víctimas de la guerra desencadenada el 28 de febrero por el ataque israelí-estadounidense contra Irán.









“Hasta ahora se ha llevado a cabo una parte limitada de esta venganza, pero hasta que se lleve a cabo hasta el final, seguirá siendo una de nuestras prioridades”declaró Mojtaba Jamenei en un discurso leído por un periodista de la televisión estatal. “ La sangre de los mártires no será olvidada “, añadió, antes de jurar vengarse”. hasta el final “.









En este texto, Mojtaba Jamenei asegura que quiere mantener “ buenas relaciones » con sus países vecinos. También pidió a los países de la región que cierren las bases estadounidenses que albergan en su territorio y que Irán seguirá atacando. “ Como dijimos, no somos enemigos de los países que nos rodean y solo apuntamos a las bases de estos estadounidenses. “, aclaró.









El Líder Supremo iraní también agradeció “ el eje de la resistencia » en Yemen, Líbano e Irak.









El nuevo Líder Supremo iraní también pidió en su mensaje mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el suministro de energía en todo el mundo.





“En respuesta a la orden del Comandante en Jefe, daremos los golpes más fuertes al enemigo agresor manteniendo cerrado el Estrecho de Ormuz”declaró inmediatamente el día X el comandante de las fuerzas navales iraníes, Alireza Tangsiri.





Donald Trump al mismo tiempo declaró que la necesidad de “detener” Irán llegó antes que los precios del petróleo, que siguen subiendo a pesar de la decisión de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de utilizar sus reservas estratégicas.









Su discurso se produce en un momento en el que avanza la guerra en Oriente Medio. “la mayor perturbación” del suministro mundial de petróleo en la historia, advirtió el jueves la AIE.