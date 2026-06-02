Choque entre Israel y Hezbolá, Trump furioso con Netanyahu... Actualización sobre la situación en el Líbano

Este lunes 1 de junio, al teléfono, Donald Trump está furioso con Benjamin Netanyahu. “Estás jodidamente loco (Estás completamente loco), le dice, según cuenta al medio estadounidense Axios. Sin mí, estarías en prisión. Soy yo quien te salva el trasero. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto. » ¿En cuestión? La ofensiva israelí en el Líbano que socava las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. “¿Qué carajo estás haciendo?” (¿Qué diablos estás haciendo?) »lanza también el presidente estadounidense, acusando al primer ministro israelí de ingratitud.

¿Este baño de sangre trumpiano, no el primero pero sí uno de los más virulentos contra su aliado israelí, ha permitido obtener resultados?

El presidente estadounidense asegura que Benjamín Netanyahu accedió a su petición de “No lancemos una gran incursión en Beirut”. Por otro lado, Donald Trump no parece haber ganado su caso sobre los combates entre Israel y Hezbollah. Si bien aseguró haber obtenido garantías de calmar la situación y, en particular, del fin del tiroteo, la noche estuvo marcada por numerosos enfrentamientos. Y esto, incluso cuando este martes 2 de junio comienza una nueva ronda de negociaciones.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto regional el 2 de marzo, con un ataque de Hezbolá contra Israel en represalia por los ataques israelí-estadounidenses contra Irán. Se supone que una tregua habría suspendido los combates desde el 17 de abril, pero en realidad los combates son casi diarios. Desde el 2 de marzo, en el Líbano, más de 3.412 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut. El número de muertos es de 27 en el lado israelí: 26 soldados y un contratista civil.

Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de un ataque con cohetes contra un tanque israelí la madrugada del martes en Hadatha, en el sur del Líbano, asegurando en Telegram que luchará contra “el avance de las fuerzas israelíes”. El ejército israelí informó de la interceptación de dos proyectiles procedentes del Líbano, sin reportar heridos.

Según la agencia oficial libanesa Ani, los ataques israelíes tuvieron como objetivo las aldeas de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater y Mansouri en el sur durante la noche. y uno “detonación muy violenta” Se escuchó en Debbine. El lunes por la noche, los combatientes atacaron cuatro tanques y soldados israelíes, dijo Hezbollah. El lunes temprano, el ejército israelí atacó más de 40 lugares en el sur, incluido Tiro, cerca de un hospital, causando daños y varios heridos, según Ani. Y Hezbollah se ha atribuido la responsabilidad de los ataques con misiles contra objetivos militares en el norte de Israel.

“Si no hay calma en el norte de Israel, no la habrá para Hezbolá”lanzó el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, el lunes por la noche, tras participar en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por Francia.

Estos enfrentamientos se producen mientras se celebra este martes y miércoles una ronda de conversaciones, con la oposición de Hezbolá, entre emisarios de ambos países que no mantienen relaciones diplomáticas. Este es el cuarto ciclo desde que estalló la guerra a principios de marzo.

Estas negociaciones son “la única manera de poner fin a la guerra”lanzó el lunes el presidente libanés, Joseph Aoun, denunciando una “agresión feroz” de Israel, que intensifica su ofensiva contra el movimiento apoyado por Irán. El ejército israelí está llevando a cabo su incursión militar más profunda en el Líbano desde el año 2000, cuando se retiró tras 18 años de ocupación.

“Nada puede justificar” la continuación de las operaciones militares y una ocupación prolongada de Israel en Líbanoafirmó el martes el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot. “Lo que queremos es que las discusiones previstas para esta semana (…) puedan realizarse en las mejores condiciones”añadió.