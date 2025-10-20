Cuestiones, objetivos, participantes... ¿Cómo será la “cumbre de paz” para Gaza que se celebra este lunes en Sharm el-Sheikh, Egipto?





La confirmación egipcia llegó de la noche a la mañana: sí, Egipto acogerá efectivamente una “cumbre de paz” para Gaza, este lunes, en Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo. Una cumbre que, por tanto, debería celebrarse justo después de la liberación de los últimos rehenes israelíes el 7 de octubre, prevista para el lunes por la mañana, y sin duda al mismo tiempo que la de cientos de prisioneros palestinos.









De hecho, Israel debe liberar a 250 “detenido por razones de seguridad” incluidos muchos condenados por mortales ataques antiisraelíes y 1.700 palestinos arrestados por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Entonces, una cumbre en Egipto, pero ¿con quién? ¿Y con qué objetivos? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• ¿Quién presidirá la cumbre?





El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, presidirán la reunión este lunes por la tarde. “cumbre de paz”. El inquilino de la Casa Blanca, en perpetua campaña para obtener el Premio Nobel de la Paz (operación fallida este año, a pesar de la carta de recomendación del Primer Ministro israelí), probablemente no podría dejar pasar la oportunidad de proclamar una vez más que ha puesto fin a “ocho guerras” consideradas “imparables”… Una afirmación evidentemente cuestionable.















Sharm el-Sheikh ya había recibido la semana pasada a funcionarios del movimiento islamista palestino Hamás e Israel, así como a los países mediadores, en intensas conversaciones para asegurar la tregua basada en un plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.





• ¿Quién estará presente?





EL “Líderes de más de 20 países” debería estar presente el lunes, según la presidencia egipcia. El secretario general Antonio Guterres asistirá a la cumbre, anunció el sábado por la tarde la oficina de su portavoz. El presidente francés, Emmanuel Macron, también viajará a Egipto el lunes para conmemorar su “apoyo a la implementación del acuerdo presentado por el presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza” entre Israel y Hamás, anunció el sábado el Elíseo, mientras que este lunes se celebrará normalmente un consejo de ministros con el nuevo gobierno Lecornu, para presentar el proyecto de presupuesto 2026. Emmanuel Macron discutirá, en esta ocasión, “con sus socios sobre los próximos pasos en la implementación del plan de paz”explicó la presidencia francesa. Francia reconoció el Estado de Palestina a finales de septiembre, al mismo tiempo que otros diez países, lo que enfureció a Donald Trump y Benjamín Netanyahu.















El primer ministro británico, Keir Starmer, también asistirá a la cumbre, que “Marca un punto de inflexión histórico para la región después de dos años de conflicto y derramamiento de sangre”según un comunicado de prensa de Downing Street. También se espera en Egipto el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni. El presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, representará a la UE.





El rey jordano Abdullah II también asistirá a la cumbre sobre Gaza organizada en Egipto, anunció el domingo la televisión jordana, citando una fuente oficial jordana.













De hecho, una delegación qatarí está presente en Egipto. Sin embargo, tres de estos diplomáticos murieron y otros dos resultaron heridos en un accidente automovilístico cerca de la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh, en Qatar, anunció el domingo un mediador clave en la guerra entre Israel y Hamás. La embajada de Qatar en El Cairo anunció “su profunda tristeza y dolor tras la muerte de tres miembros de su administración en un trágico accidente de tráfico en Sharm el-Sheikh, mientras se encontraban en misión”. Según el canal Al-Qahera News, vinculado a los servicios de seguridad egipcios, el accidente se debió a una pérdida de control durante la conducción. Qatar participó, junto con Egipto y Estados Unidos, en meses de conversaciones encaminadas a establecer una tregua en el territorio palestino, que culminaron con un alto el fuego que entró en vigor el viernes.





Finalmente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no dio ninguna indicación sobre si participaría o no en la cumbre.









• ¿Cuáles son los objetivos de la cumbre?





“La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, fortalecer los esfuerzos para establecer la paz y la estabilidad en Medio Oriente y abrir una nueva página de seguridad y estabilidad regional”precisa el texto egipcio, en el segundo día de un alto el fuego entre Israel y Hamás.









En particular, el alto funcionario expresó dudas sobre puntos clave que aún deben abordarse en la próxima fase de conversaciones, como el desarme del movimiento islamista, y planteó la posible necesidad de una “diálogo nacional” palestino sobre estos temas espinosos. “Es importante señalar que las armas no son sólo las de Hamás”argumenta. “Éstas son las armas del pueblo palestino y en el caso palestino, las armas son algo normal, son parte de la historia, del presente y del futuro. »





“Esta es una situación normal para todas las personas que viven bajo ocupación, ¿y de qué armas estamos hablando? ¿Tanques? ¿Aviones? ¿Armas sofisticadas? Las armas en poder de Hamas y la resistencia son armas individuales para defender al pueblo palestino”.





¿Hamás abandonará el territorio? “Los líderes de Hamás presentes en la Franja de Gaza están en sus tierras, donde vivieron, entre sus familias y su gente. Por lo tanto, es natural que se queden allí”afirma Hossam Badran. “Hablar de expulsar a los palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra es absurdo y sin sentido. »





¿Qué pasa con un futuro Estado palestino? “Si no obtenemos el derecho a establecer nuestro Estado en la próxima fase, no habrá estabilidad en esta región, y el pueblo palestino continuará y persistirá en su lucha y resistencia por todos los medios y en todas las formas, hasta que se logre este objetivo fundamental para los palestinos. »





Evidentemente, en todos estos puntos, la posición israelí (y, a fortiori, estadounidense) es casi la contraria, lo que sugiere discusiones difíciles y puede dar lugar a temores de que la cumbre termine en un fracaso…