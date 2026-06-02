Cómo el caso de Taiwán ilustra los reveses de Trump en Asia

En la gran agitación global, Asia ocupa un lugar especial. En primer lugar, porque es hoy el epicentro de la economía global, allí se encuentran tres de los países más poblados del mundo (India, China, Indonesia) y es el corazón de la rivalidad entre las dos superpotencias del siglo XXI.mi siglo, Estados Unidos y China. Una vez más, Donald Trump se muestra ilegible, sin rumbo definido, desconcertando a aliados y adversarios; lo que podría ser en sí mismo una estrategia astuta, pero sobre todo revela una falta de elección. Desde el “giro asiático” de Barack Obama en 2011, Estados Unidos se ha presentado como la potencia que puede contrarrestar a China en Asia: permitiendo a los países de la región no tener que elegir entre Washington y Beijing, y beneficiarse del poder de atracción de la economía china sin convertirse en vasallos, apoyándose en el “paraguas” de seguridad estadounidense. Trump ha alterado este equilibrio.

Último episodio, Taiwán. Tras su visita a Pekín a mediados de mayo, mucho más conciliadora que los derechos de aduana del 145% que impuso el año pasado, antes de dar marcha atrás bajo el efecto del embargo chino sobre las tierras raras, Trump envió señales contradictorias a Taiwán. El tema es para…