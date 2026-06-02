El gran chiste del macronismo criptoespacial

Dos semanas en órbita para dos astronautas franceses, Thomas Pesquet y Arnaud Prost. Esto es lo que negoció el Mozart de las finanzas: un plan anunciado a bombo y platillo en la cumbre Choose France, este 1ejem junio, en un contexto de soberanía industrial y diplomacia espacial. Detrás de la puesta en escena, el montaje dice algo más: Francia compra un servicio comercial a Vast, una empresa estadounidense financiada con una fortuna en criptomonedas y que depende de SpaceX para el transporte.

El comunicado de prensa del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) no se anda con rodeos: la operación permitiría a Francia “acceso seguro a la órbita” y prepárate para “todos los escenarios posteriores a la ISS”. Porque eso es lo que está en juego. La Estación Espacial Internacional, cuyo desmantelamiento está previsto para SpaceX a partir de 2030, deja a los astronautas sin un destino obvio. En el espíritu de un Tío Sam proempresarial, el cambio se adaptará a las estaciones “privadas”, con una preocupación por el momento: reducir la brecha entre la indisponibilidad de la ISS y el despliegue de nuevas infraestructuras. Por lo tanto, los contendientes se han multiplicado en los últimos años: Axiom, Starlab, Orbital Reef y Vast, todos candidatos a la sucesión, todos más o menos impulsados ​​por la generosidad pública en la carrera por la órbita baja.

Francia abunda. Bajo cubierta “de oportunidades de vuelo (…) sin tener que financiar el desarrollo de infraestructura”el acuerdo ofrece a Arnaud Prost actuar como conejillo de indias y vaquero en el primer lanzamiento a la estación Haven-1 en Vast, y a Thomas Pesquet regresar a la ISS en una misión comercial operada por la misma empresa. Unas pequeñas vacaciones en órbita, a costa de los contribuyentes. La ciencia permanecerá en el terreno. En cuanto a la soberanía del vuelo humano orbital –siempre que consideremos que todavía tiene interés–, tiene aires de subcontratación: astronautas nacionales, una cápsula estadounidense, un (gran) cheque al sector privado. Y no uno cualquiera.

Enésimo vástago del “New Space”, Vast concentra casi todos los defectos de la economía orbital especulativa. La empresa californiana, fundada en 2021 por el multimillonario Jed McCaleb, proviene de una fortuna construida gracias a la tenencia temprana de criptoactivos, en particular XRP (a través de Ripple), cuya reventa gradual le habría reportado varios miles de millones de dólares entre 2014 y 2022. Los reinvirtió en Vast y en su producto estrella: la estación Haven-1 (45 m³, diez veces menos que la ISS), acolchada y vendida como sala de exposición para agencias de Estados preocupadas y desorientadas, pero que nunca ha volado todavía. En resumen: una conversión acelerada de un patrimonio digital especulativo en infraestructura orbital, que pronto será reformulada y anclada a los respetables circuitos de contratación pública.

Lo más destacado del espectáculo: esta criptoestación no está sola en órbita. Haven-1 depende completamente del ecosistema SpaceX: Falcon 9 para el lanzamiento, Crew Dragon para el transporte de la tripulación, Starlink para la conectividad. En otras palabras, la start-up que promete abrir una nueva era de estaciones privadas depende del cuasimonopolio estadounidense del transporte tripulado, propiedad de Elon Musk, un astrofascista en camino al billón gracias a una IPO cuyo argumento principal parece residir en la ley más antigua del panurgismo financiero: si todos compran, debe valer algo.

Hace unos meses, la estrategia espacial nacional prometía garantizar a Francia y Europa una “Acceso autónomo, sostenible y competitivo al espacio”. Ya podríamos cuestionar la relevancia de ese acceso, costoso y en gran medida dedicado a mantener en órbita los cansados ​​emblemas del siglo XX.mi siglo. Mientras tanto, el asunto se ha vuelto dramáticamente cómico: hemos conocido una definición más exigente de independencia. En cuanto a Vast, obtuvo sus primeros presupuestos europeos, antes de volverse indispensable.

Esta operación confirma que, bajo Macron, el espacio francés ha quedado vaciado de sustancia. Un desierto de ambición, una miseria doctrinal. El conformismo ideológico vuelve a quedar constatado en la compra de estos servicios. Siempre es el mismo estribillo: copiar y pegar a los estadounidenses, SpaceXize la industria espacial, iniciar CNES. La estrategia espacial nacional, presentada por el Presidente de la República el pasado noviembre después de numerosos retrasos en su inicio, es un nuevo ejemplo de ello. Así como se espera que en la Cumbre Internacional del Espacio, que tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre en el Grand Palais de París, nazca un ratón. Mientras el CNES debe afrontar un recorte de 300 millones de euros para los próximos tres años, la comunidad espacial francesa debe mantener un perfil bajo y la indecisión política al respecto continúa, el mensaje enviado es desastroso. Sólo para dar la magnitud de este despilfarro: un billete a la Estación Espacial Internacional cuesta aproximadamente entre 50 y 70 millones de dólares. Los científicos e ingenieros apreciarán el sentido de prioridades.

Los vuelos espaciales tripulados son objeto de críticas cada vez más legítimas sobre su utilidad, su coste, su comercialización, su huella ambiental, etc. Convertirlo en un argumento de valorización política para restaurar la imagen del espacio tricolor (y especialmente la de un presidente saliente, que gobierna por el símbolo y el automercadeo) muestra hasta qué punto el poder navega por la vista y de manera inconsistente. Igualmente inactiva es la participación de Francia en la carrera hacia la Luna 2.0, mediante la hipotética compra de un nuevo billete para Thomas Pesquet, a bordo de una cápsula estadounidense que será colocada en la superficie de nuestro satélite natural. ¿Para qué? Creemos que Francia sigue siendo una gran nación espacial. El Elíseo en el puesto de mando en piloto automático desde Cabo Cañaveral, lamentablemente hace muchos años que no está allí.

Este anuncio sirve pues de síntoma: Francia se hunde irremediablemente en el agujero negro del astrocapitalismo americano. Esto ahora se está arraigando en su territorio, mientras que Vast acaba de anunciar el establecimiento de su sede europea en París. Una vez más, aparentemente deberíamos alegrarnos de que tal medida ilustra el atractivo de Francia y del continente que, sin embargo, sigue sufriendo humillaciones en órbita. Porque los errores de la política espacial estadounidense sólo habrán servido como recordatorio de la verdadera estructura de la “asociación”: Estados Unidos decide, Europa se adapta y luego lastimosamente intenta disfrazar la adaptación como una estrategia.

El proyecto de presupuesto de la NASA para 2026 volvió a ofrecer una caracterización de esto con la retirada prevista del cohete SLS y Orion después de Artemis V o VI, el abandono unilateral de la estación en órbita circunlunar (Lunar Gateway), la reorientación hacia sistemas comerciales “menos costosos”, sin mencionar la cancelación de numerosas misiones científicas a las que estaban asociados el CNES y la ESA. Tantos ladrillos que, por una vez, ofrecieron al Viejo Continente la oportunidad de ser algo más que una línea en el balance del cliente americano. En cuanto a nuestro astronauta nacional, Thomas Pesquet, su principal y desalentadora reacción fue “bienvenida la oportunidad” – oportunismo y viaje del ego mezclados, los de un hombre que mantiene “la Luna a la cabeza”¿qué importan la bandera en la cápsula y el paquete financiero?

EXPRESO ORGÁNICO

Arnaud Saint-Martin es el diputado de La France Insoumise por Sena y Marne. Es sociólogo de profesión. Irénée Régnauld Es estudiante de doctorado en sociología en la EHESS/Insa. Juntos, en febrero de 2024, publicaron “Una historia de la conquista del espacio”. De los cohetes nazis a los astrocapitalistas del “Nuevo Espacio” (La Fabrique).