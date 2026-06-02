¿Enviar centros de datos al espacio? Por qué la idea de Elon Musk no es razonable

Alrededor de 2 billones de dólares es el valor astronómico de Space X cuando salga a bolsa el 12 de junio. Propiedad de más del 50% de Elon Musk, la empresa anuncia varios proyectos que justifican esta cantidad y, en particular, el envío de centros de datos al espacio. Una perspectiva cuya implementación comenzó el 2 de febrero, cuando Space X adquirió xAI, la empresa de inteligencia artificial también propiedad del multimillonario sudafricano. Para él, la fusión del espacio y la IA es el “única solución viable”. “La demanda mundial de electricidad para IA simplemente no puede satisfacerse con soluciones terrestres, ni siquiera a corto plazo, sin imponer limitaciones a las comunidades y al medio ambiente”escribe en un mensaje publicado en el sitio web de SpaceX. Según él, el desarrollo de estas tecnologías permitiría “financiar y establecer bases autónomas en la Luna, una civilización entera en Marte y, en definitiva, la expansión hacia el universo”.

Pero el empresario sudafricano no es el único que plantea la ambición de colocar centros de datos en el espacio. En los últimos años, Google, Blue Origin (filial espacial de Amazon), Thales Alenia Space y start-ups como Starcloud han entrado en la carrera de anuncios. “En los años…