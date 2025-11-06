París-Niza, París-Toulouse, París-Rodez… Nuevos trenes nocturnos a partir de 2029, espera el Ministro de Transportes

Publicado el 5 de noviembre de 2025 a las 18:22 horas,

Nuevos trenes nocturnos podrían circular en Francia a partir de 2029, indicó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, el miércoles 5 de noviembre durante una audiencia en el Senado, precisando que su financiación figura en el proyecto de presupuesto para 2026, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.









“Desde principios de la década de 2030, nuevas locomotoras y nuevos trenes (espero que ni siquiera los esperamos para 2029) (…) reemplazará el equipo antiguo » en las líneas ferroviarias nocturnas francesas, afirmó Philippe Tabarot ante una comisión del Senado. Se trata de París-Briançon, París-Niza, París-Cerbère, París-Toulouse, París-Latour-de-Carol, París-Tarbes, París-Aurillac y París-Rodez.





En febrero, el Estado lanzó una licitación, aún en curso, para 180 trenes y 27 locomotoras, con tramos opcionales. El importe del tramo firme, de casi mil millones de euros, está previsto en el proyecto de presupuesto para 2026.





“Necesitamos nuevos equipos”





“Sabemos que necesitamos nuevos equipos. Lo importante en este presupuesto es poder votar por más de mil millones (en euros, nota del editor) por este material, para que llegue antes de 2030»subrayó el ministro. “Esto es una prueba de que el Estado no se está desvinculando del tren nocturno, sino todo lo contrario”comentó Philippe Tabarot. “Hemos tomado la decisión, en un contexto presupuestario restringido, de concentrar nuestros recursos en financiar las líneas internas esenciales para servir a nuestros territorios”añadió.





Las líneas internacionales de trenes nocturnos Viena-París y Berlín-París dejarán de funcionar a partir del 14 de diciembre. Philippe Tabarot también detalló su proyecto de calendario para la adopción de la futura ley marco que debería influir en la financiación de las infraestructuras ferroviarias.









« Consultas y RIM (reuniones interministeriales) durante el mes de noviembre. Finalización y consejo de ministros en diciembre. Presentación al Parlamento, principalmente al Senado, en enero o febrero de 2026. En cualquier caso, ese es mi objetivo”dijo. A esta ley marco, anunciada en julio y confirmada por el Primer Ministro, Sébastien Lecornu, a mediados de octubre, debe ir seguida de una ley de planificación plurianual, base de la política de transportes para las próximas décadas.