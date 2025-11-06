“El régimen chino trata al país como un gran proyecto de ingeniería”

Entrevista

Especialista en nuevas tecnologías, el analista y escritor canadiense Dan Wang ha trabajado y vivido en China y Estados Unidos. De esta experiencia extrae un libro donde compara las fortalezas y debilidades de los dos países y muestra que tienen mucho más en común de lo que uno podría pensar.

Mientras Francia se hunde en el estancamiento político y la Unión Europea lucha por afirmarse, Estados Unidos está haciendo todo lo posible por la inteligencia artificial y China continúa su avance en tecnologías bajas en carbono. Cómo analizar esto “caza mayor” ? ¿Qué significado debemos darle a este nuevo paisaje? Dan Wang acaba de publicar “Breakneck. La búsqueda de China para diseñar el futuro” (WW Norton & Company). Analiza las fuerzas impulsoras de esta batalla tecnológica, política y económica entre las potencias. Por un lado, la aparición de lo que algunos han llamado un “electroestado”, es decir, un país que parece darse los medios para tener éxito en su descarbonización: China. Por el otro, la consolidación de una potencia de petróleo y gas cuyas necesidades energéticas tal vez se disparen debido a la IA: Estados Unidos. Entre ambos, una Europa que todavía se busca a sí misma. Entrevista.





¿Cómo llegó China a convertirse en líder de tecnologías bajas en carbono, en particular paneles solares, baterías y automóviles eléctricos?





Dan Wang China ha invertido mucho en las llamadas tecnologías “limpias” en un momento oportuno, cuando los países, en Europa, por ejemplo, están…