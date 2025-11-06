Los gendarmes realizaron disparos ilegales de granadas, revelan “Libération” y Mediapart





“Libération” y Mediapart revelan, este miércoles 5 de noviembre, con vídeos de apoyo, cómo durante la manifestación prohibida contra una obra de una megacuenca el 25 de marzo de 2023 en Sainte-Soline, la policía incrementó el número de tensos disparos de granadas explosivas y de gases lacrimógenos, hiriendo a decenas de personas.





“No puedo contar los tipos a los que les hemos sacado el ojo”escuchamos en un extracto recuperado de las cámaras de los gendarmes móviles durante la operación policial en Sainte-Soline. Ese día, en poco menos de tres horas, los aproximadamente 2.000 gendarmes movilizados dispararon más de 5.000 granadas.





Las imágenes captadas muestran numerosos disparos tensos de gases lacrimógenos y granadas explosivas, un uso prohibido y potencialmente mortal de estas armas que deben utilizarse en forma de campana para abrirse en el aire. Según “Libération” y Mediapart, estos tiroteos no son casos aislados, “sino el resultado de órdenes deliberadas”.









Éste es, por ejemplo, el caso a las 13.03 horas, cuando un oficial superior del escuadrón Sathonay-Camp pregunta: “GM2L, vamos, en tiempo, GM2L.» Dos minutos más tarde, ordenó a sus tropas que “dispárales en la cara”. Las consecuencias de un disparo tenso pueden ser muy graves: la granada, que pesa unos 300 gramos, no tiene tiempo de abrirse en el aire y puede impactar violentamente a un manifestante.





El procedimiento del IGPN cuestionado





Interrogada por el IGGN sobre posibles órdenes de tiroteos tensos, la jerarquía afirma no saber nada, sin siquiera haber sido confrontada con las imágenes, revela “Libération”. Sólo dos altos oficiales, entre la docena de entrevistados, reconocen que los gendarmes bajo su autoridad llevaron a cabo tiroteos tensos.





En un informe resumido, el IGGN considera que estas prácticas son sólo el resultado de abusos individuales cometidos por algunos agentes, que provocaron tensas órdenes de despido. “en los márgenes”. Incluso si otros policías también “He realizado repetidamente disparos que no parecen cumplir con las normas”.









Ante estas deficiencias en la investigación, la abogada Chloé Chalot, que defiende a los denunciantes, pregunta “un nuevo trabajo de transcripción, mucho más exhaustivo” y juzga que “Los investigadores no confrontaron a los gendarmes en cuestión con el comportamiento observado y los comentarios realizados, a pesar de la gravedad y las consecuencias de los mismos”.





Ministro del Interior, Laurent Núñez “pidió al director general de la gendarmería nacional abrir una investigación administrativa” tras la publicación de vídeos este miércoles, indicó su entorno a la AFP.