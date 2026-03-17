París, Marsella, Toulouse, Niza… Los resultados en las 12 ciudades más grandes de Francia





París, Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, Nantes, Montpellier, Estrasburgo, Burdeos, Lille, Rennes y Toulon: he aquí los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones municipales de las doce ciudades más grandes de Francia.









Emmanuel Gregoire (Partido Socialista-Les Ecologistes-Partido Comunista Francés) está muy por delante en París con el 37,98% de los votos. el esta por delante Rachida Dati (Les Républicains-MoDem), segundo con el 25,46% de los votos. Una puntuación muy inferior para la exministra de Cultura y alcaldesa de 7mi municipio de lo que predecían las encuestas durante la campaña. Y un primer resultado muy alentador para la izquierda, que podría temer la expresión en las encuestas de un deseo de una alternancia más fuerte después de veinticinco años de reinado socialista. Pierre-Yves Bournazel (Horizontes) y Sofía Chikirou (La France insoumise) están clasificados para la segunda vuelta, con el 11,34% y el 11,72% de los votos, respectivamente. En el extremo derecho, Sara Knafo, el candidato ¡Reconquista!, calificado por estrecho margen con un 10,40%.













El alcalde de izquierdas saliente Benoit Payán obtuvo el 36,70% de los votos en esta primera vuelta. Le sigue de cerca Frank Allisio, el candidato de la Agrupación Nacional (RN) que obtuvo el 35,02% de los votos. El candidato de la derecha y el centro Martine Vasallo (apoyado por Renaissance, Les Républicains, Horizons y la UDI) obtuvo el 12,41%. El de La France insumisa, Sébastien Delogu, obtuvo el 11,94% de los votos.













Gregorio Doucet, El alcalde ambientalista saliente, quedó en primer lugar con un 37,36%. El es seguido por Jean-Michel Aulas, el ex jefe del Olympique Lyonnais apoyado por la derecha y los macronistas y su 36,78%. los rebeldes Anaïs Belouassa-Cherifi, se clasificó para la segunda ronda con una puntuación del 10,41%. Ella dijo que estaba lista para “fusión técnica” con la lista del intendente ambientalista.













El alcalde saliente tiene varios derechos. Jean-Luc Moudenc se impuso en la primera vuelta en Toulouse, con el 37% de los votos. el rebelde François Piquemal ocupa la segunda posición con el 27,5% de los votos, por delante del socialista François Briançon al 25%. Estas dos últimas listas anunciaron su fusión el lunes por la mañana.





Municipal 2026, sigue nuestro vivo













Eric Ciotti, Aliado de la Agrupación Nacional, obtuvo el 43% de los votos en Niza. Esta puntuación le sitúa muy por delante del alcalde saliente. Christian Estrosi (Horizontes) y su 31%. Muy atrás están Juliette Chesnel-Le Roux (Partido Socialista-Partido Comunista Francés-Ecólogos), con un 12%. Mireille Damiano (La France insoumise-Viva), no logra avanzar a la segunda ronda con una puntuación del 8,95%. Estos dos candidatos, ensombrecidos por la lucha fratricida de los antiguos pilares del partido Les Républicains, han repetido repetidamente que los dos rivales eran para ellos dos caras de una misma moneda.













El alcalde socialista saliente de Nantes Johanna Rolland, que encabeza una lista sindical de izquierda que excluye a La France insoumise, encabeza esta primera vuelta con el 35,24% de los votos. Le sigue el candidato de la derecha y el centro. Fochas Chombart de Lauwe (Les Républicains) que obtuvo el 33,77% de los votos. El candidato rebelde Guillermo Aucant, que pasa a la segunda vuelta con el 11,20% de los votos, propuso el domingo por la noche una “fusión técnica” para la segunda ronda a Johanna Rolland.









el socialista Michael Delafosse lidera la primera vuelta de las elecciones municipales en Montpellier. Recibió el 33,41% de los votos. Nathalie Oziol, candidato La France insoumise, obtuvo el 15,36% de los votos, mientras que el empresario y varios candidatos de centro Mohed Altrad también se clasifica para la segunda vuelta con un 11,31%.









El ex alcalde socialista Catherine Trautmann obtuvo el 25,93% de los votos en Estrasburgo. El candidato republicano Jean-Philippe Vetter acumuló el 24,23% de los votos. El alcalde ambientalista saliente Jeanne Barseghian queda relegada a la tercera posición, pero se clasifica para la segunda vuelta con un 19,72%.





Figura del panorama político francés desde hace más de tres décadas, la socialista Catherine Trautmann, que fue Ministra de Cultura en el gobierno de Jospin de 1997 a 2000, ha escrito una página en la historia de su ciudad y pretende dar forma a su futuro.













Pierre Hurmic, El alcalde ambientalista saliente, apoyado por el Partido Socialista, el Partido Comunista Francés, Génération.s, Nouvelle Donne y Place publique, obtuvo el 27,68% de los votos. Se adelanta al diputado macronista Thomas Cazenave (25,58%). el economista Philippe Dessertine, candidato sin etiqueta, está en tercera posición (20,2%).





Ningún otro candidato está en condiciones de sobrevivir en la segunda vuelta. El candidato del LFI, Nordine Raymond, ocupa el cuarto lugar con el 9,36% de los votos emitidos. Está por delante de la eurodiputada del Rally Nacional Julie Rechagneux y su 7,02%.













Arnaud Deslandes, El candidato socialista, sucesor de Martine Aubry al frente de Lille durante un año, obtuvo el 26,26% de los votos, frente al 23,36% de los rebeldes. Lahouaria Addouche. El candidato ambientalista Stéphane Baly obtuvo el 17,75% de los votos, lo que colocó a los ecologistas en posición de árbitro.













La alcaldesa socialista saliente Nathalie Appéré ocupa el primer lugar en la primera vuelta en Rennes con el 34,53% de los votos, según los resultados completos anunciados por la prefectura de Ille y Vilaine. Charles Compagnon, candidato de Horizons, obtuvo el 22,47% de los votos. Por el lado de La France insoumise, Marie Mesmeur obtuvo el 18,61% de los votos. Por tanto, los tres se clasifican para la segunda vuelta, mientras que las listas nacionales de Les Républicains y Rassemblement quedan eliminadas.









El diputado de la Asamblea Nacional Laura Lavalette sale victorioso en la primera vuelta en Toulon, con casi el 42,75% de los votos. Está muy por delante del alcalde saliente Josee Massi (varias derechas) y su 29,54%. Senador Los Republicanos Michel Bonnus, Apodado por el antiguo hombre fuerte de Var, Hubert Falco, obtuvo cerca del 15,71% de los votos. Por otro lado, ninguna de las listas de izquierda logró mantenerse firme. A la espera de posibles acuerdos, las dos listas de derecha parecen tener más reservas de votos que la extrema derecha, sobre todo en ausencia de la izquierda en la segunda vuelta.







