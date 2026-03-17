Explosión nocturna frente a una escuela judía en Ámsterdam: lo que sabemos





Una explosión se produjo la noche del viernes 13 al sábado 14 de marzo contra el muro exterior de una escuela judía en Ámsterdam, anunció la alcaldesa de la capital holandesa, Femke Halsema, denunciando “un cobarde acto de agresión” contra la comunidad judía. No hubo heridos.









La policía, que ha abierto una investigación, dispone de imágenes de vigilancia de un hombre colocando el artefacto explosivo, según Femke Halsema. “La policía y los bomberos llegaron rápidamente al lugar”en el distrito de Buitenveldert, al sur de Ámsterdam, y “Los daños materiales son limitados”añadió el alcalde (alcalde) en un comunicado de prensa.





Los judíos de Amsterdam son “Cada vez más nos enfrentamos al antisemitismo y es inaceptable”denunció el alcalde. “Una escuela debe ser un lugar donde los niños puedan seguir sus lecciones con total seguridad. Ámsterdam debe ser un lugar donde los judíos puedan vivir con seguridad”









“En los Países Bajos se está desatando una ola de antisemitismo”reaccionó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado de prensa en X. “¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?” »acusa este comunicado de prensa, creyendo que “El gobierno holandés debe hacer mucho más para combatir el antisemitismo”.









Esta explosión dirigida a un lugar judío recuerda un incidente similar ocurrido esta semana, también de noche, frente a la sinagoga de Rotterdam (Países Bajos). “Es terrible. El antisemitismo no tiene cabida en los Países Bajos »reaccionó el jefe del gobierno holandés, Rob Jetten, en la cadena X. “Entiendo la ira y el miedo que esto genera y hablaré rápidamente con la comunidad judía. Ella siempre debe sentirse segura en nuestro país”.añadió.









El viernes, tras la explosión frente a una sinagoga en Rotterdam, las autoridades holandesas anunciaron la detención de cuatro jóvenes sospechosos de estar implicados en este ataque. El viernes circuló en las redes sociales un vídeo no autenticado que muestra una explosión cerca de un edificio parecido a la sinagoga atacada.





En rueda de prensa, Rob Jetten ya había condenado cualquier acto de violencia o intimidación contra la comunidad judía o cualquier otra minoría religiosa.









Esta serie de ataques se produce en el contexto de la guerra en Oriente Medio, donde Israel se encuentra entre los beligerantes. El lunes, poco antes de las cuatro de la mañana, en la vecina Bélgica, una explosión sacudió una sinagoga de Lieja, causando daños pero tampoco heridos.









El ataque fue condenado enérgicamente por la clase política belga y los funcionarios europeos. El ministro belga del Interior, Bernard Quintin, había criticado “un acto antisemita despreciable”.





La investigación fue confiada a la fiscalía federal belga, competente en materia de terrorismo, que dijo 48 horas después que estaba analizando un vídeo potencialmente tomado por yihadistas en el que se reivindicaba la autoría de la explosión.