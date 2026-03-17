Base de la ONU atacada por Israel, refuerzo de tropas estadounidenses... Actualización sobre la situación





Exactamente dos semanas después del inicio de la guerra en Medio Oriente, Donald Trump juzgó a Irán “completamente derrotado”pero Teherán amenazó este sábado 14 de marzo con “reducir a cenizas” infraestructura energética vinculada a Estados Unidos en caso de ataque a su principal centro petrolero.





En el decimoquinto día de la guerra, no se vislumbra un final ante la intransigencia de todos los beligerantes. En el Líbano, los ataques israelíes han dejado más de 773 muertos, entre ellos 103 niños, y más de 800.000 desplazados, según el último informe oficial.









El presidente estadounidense dijo que Irán “está completamente derrotado y quiere un acuerdo”. “Los medios de noticias falsas odian informar sobre los grandes resultados que el ejército estadounidense ha obtenido contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría! » escribió Donald Trump en su red Truth Social, sin mayores detalles.





El ex magnate inmobiliario también anunció que la Marina de los EE. UU. comenzará “muy pronto” para escoltar a los petroleros en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que pasa el 20% de la producción mundial de hidrocarburos y que actualmente está bloqueado por Irán. Dos barcos con bandera india, que transportan gas licuado de petróleo (GLP), cruzaron el estrecho y se dirigen a puertos del oeste de la India, anunció el Ministerio indio responsable del transporte marítimo, una operación posible gracias a negociaciones diplomáticas.









El ejército estadounidense desplegará tropas y barcos adicionales del Cuerpo de Marines en Oriente Medio, informaron el viernes medios estadounidenses. El New York Times informa que unos 2.500 marines y tres barcos más se dirigen a la región y el Wall Street Journal informa sobre el buque de asalto USS Tripoli, con base en Japón.





Por su parte, el ejército israelí pidió este sábado a los residentes de una zona industrial al oeste de Tabriz, en el norte de Irán, que evacuaran en previsión de operaciones militares. “en las próximas horas”. Una advertencia que no tuvo ninguna posibilidad de ser leída por los interesados, ya que en Irán la conexión a Internet estuvo cortada durante dos semanas. La guerra israelí-estadounidense contra Irán “se está intensificando y entrando en una fase decisiva que continuará tanto como sea necesario”dijo el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz.









Ninguna infraestructura petrolera resultó dañada en la estratégica isla de Kharg, el centro petrolero de Irán ubicado en el Golfo, informó la agencia de noticias iraní Fars. El viernes se llevaron a cabo allí ataques estadounidenses contra instalaciones militares que Donald Trump afirma tener. “completamente destruido”. El presidente estadounidense amenazó con“aniquilar” la infraestructura petrolera de la isla, que alberga la terminal de exportación de petróleo crudo más grande de Irán.

















Hamás instó este sábado a Irán a dejar de atacar a los países del Golfo, en represalia por los ataques estadounidenses-israelíes de los que es blanco. “Si bien afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacionales, el movimiento pide a sus hermanos en Irán que no apunten a los países vecinos”escribió en Telegram.





Apoyado por el Irán chiita, el movimiento islamista sunita palestino también ha recibido apoyo financiero durante años por Qatar. Este pequeño país del Golfo también alberga a los dirigentes políticos de Hamás y sirvió de mediador entre ellos y los israelíes en el contexto de los bombardeos en Gaza.









Un ataque israelí contra un centro de salud en el sur del Líbano mató al menos a 12 miembros del personal médico, anunció el sábado el Ministerio de Salud libanés. Este ataque es “El segundo contra el sector salud en pocas horas”después de un ataque en Sawaneh que mató a dos paramédicos afiliados a Hezbollah y su aliado Amal. Según el ministerio, un total de 26 miembros del personal médico han muerto desde el 2 de marzo. Quien luego precisa que durante el mismo período se produjeron al menos 826 muertos, entre ellos 106 niños y 2.009 heridos.





Un ataque israelí también alcanzó un edificio residencial en un suburbio al norte de Beirut, que ya había sido atacado el día anterior, informaron los medios libaneses, que también informaron de ataques en el sur del país.









Los ataques israelíes también alcanzaron un cuartel general de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), presente en el sur del Líbano desde 1978, según la oficial Agencia Nacional de Noticias (Ani). “Proyectiles israelíes cayeron dentro del cuartel general del batallón nepalí de las fuerzas de la FPNUL en la ciudad de Mays al-Jabal”indicó. El ejército israelí no confirmó de inmediato. “Anoche, una casa de nuestro batallón fue atacada. Todos los soldados están a salvo, nadie resultó herido. Este es nuestro cuartel general. El origen del ataque no ha sido identificado »afirmó Raja Ram Basnet, portavoz del ejército nepalí.





Emmanuel Macron pidió este sábado a Israel que acepte “discusiones directas” con el ejecutivo libanés y “todos los componentes” del Líbano, que dijo que estaba dispuesto a ” facilitar “ en “Dándoles la bienvenida a París”. “Debe hacerse todo lo posible para evitar que el Líbano caiga en el caos. Hezbollah debe detener inmediatamente su precipitada carrera. Israel debe abandonar una gran ofensiva y detener sus ataques masivos, mientras cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos”.declaró el presidente francés el





























Estados Unidos ordenó el viernes la salida del personal no esencial y de sus familiares de su embajada en Omán por riesgos relacionados con la guerra en Irán, tras la muerte de dos trabajadores extranjeros abatidos por un dron en una zona industrial del norte del país del Golfo.









El precio del barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, ha subido más de un 42% desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, alcanzando los 103,14 dólares al cierre del viernes. Al igual que los mercados bursátiles europeos, Wall Street terminó la sesión del viernes en números rojos, con el aumento de los precios del petróleo reavivando los temores inflacionarios.