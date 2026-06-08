Para proteger un ave en declive, la bahía de Audierne se convertirá en un área marina protegida

Un año después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza, Francia quiere demostrar que mantiene su rumbo. La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, y la ministra delegada del Mar y de la Pesca, Catherine Chabaud, anunciaron este lunes 8 de junio el refuerzo de la protección de tres áreas marinas protegidas (AMP).

Estas tres zonas están situadas en Guadalupe, en las tierras australes y antárticas francesas y… en la bahía de Audierne, en Finistère. Con el refuerzo de la protección en estas tres nuevas zonas, el gobierno asegura mantener el rumbo marcado durante la ONUC, con el 14,68% de sus aguas puestas bajo fuerte protección.

Monique Barbut habló en la inauguración de la “Foro Neptuno”quien quiere ser el “Davos de la exploración oceánica”organizado este lunes en el Jardin des Plantes de París, un año después de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos en Niza. Esto concluyó con la ratificación por parte de 50 países del Tratado de Alta Mar (conocido como BBNJ), un acuerdo internacional destinado a proteger mejor las aguas internacionales, es decir, la mitad del planeta.

En cuanto a la bahía de Audierne, frente a la costa de Finisterre, el objetivo es preservar una especie de ave, el chorlito cuelligrido. Según la Liga de Protección de Aves (LPO), la mayoría de sus poblaciones están en declive, con “un claro descenso en el noroeste y centro de Europa”.

Dos chorlitos anillados en una playa de Bretaña. MICHEL RAUCH / BIOSPHOTO VÍA AFP

En Francia, el chorlito anillado está presente en todo el litoral. Su población está disminuyendo drásticamente en el norte y en la región mediterránea y, por el contrario, se mantiene estable o incluso en aumento en el oeste (costas del Canal y del Atlántico). el es a pesar de todo “Se considera que está en declive en Europa”explica la asociación en su sitio web.

El principal problema del chorlito anillado es la fuerte presión humana sobre sus lugares de anidación y estacionamiento: turismo, deportes de playa e incluso urbanización. “Durante su nidificación están prohibidos perros y coches”explicó Catherine Chabaud, detalla France 3.

El objetivo del gobierno es prohibir o regular las actividades humanas en esta zona, cuya protección se refuerza. “Creamos áreas marinas protegidas donde hay actividades humanas” resumió el ministro. No todas las AMP se benefician del mismo nivel de protección. Algunas son reservas estrictas donde está prohibida toda actividad humana, pero otras permiten la pesca industrial y la pesca de arrastre de fondo, una técnica de pesca destructiva que consiste en lastrar las redes, raspar y destruir el fondo marino. Por ello, el Estado se ha fijado el objetivo de que el 14,68% de sus aguas se beneficien de la denominada protección. “fuerte”.

Excepto que la definición francesa de “protección fuerte” – la categoría en la que acaba de caer la bahía de Audierne – es menos estricto que el de referencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para el colectivo Bloom, un área es “enteramente” protegido si las técnicas de pesca industrial “destructivo” (pesca eléctrica, pesca de arrastre de fondo) están prohibidas. Protección ” alto “el nivel inferior, permite la pesca muy reglada o tradicional.

En Francia, la protección reclamada como “fuerte” está contento con ” restringir “ actividades que podrían tener impactos en la biodiversidad… Sin prohibir la pesca industrial. Lo suficiente como para molestar a Joachim Claudet, director de investigación del Centro de Investigación Insular y del Observatorio Ambiental del CNRS y coautor de un informe sobre las AMP, que deploró las “Nuevas Obs” en 2025: “Da la impresión de que la mayor ambición francesa corresponde al nivel de entrada de lo que es un área marina protegida a nivel internacional. »