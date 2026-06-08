China lanza “operación” cerca de Taiwán

El sábado, el Ministerio de Transporte de China ordenó a la policía marítima de las provincias costeras de Guangdong y Fujian que “llevar a cabo una operación especial de aplicación de la ley marítima en las aguas al este de la isla de Taiwán”, informó la agencia Chine Nouvelle. La agencia no proporcionó detalles de la operación, incluida su duración o si aún estaba en curso. Esto es lo que sabemos.

La operación fue “una medida necesaria adoptada en respuesta al anuncio unilateral de Japón y Filipinas de que iniciarían “negociaciones sobre delimitación de fronteras marítimas”” cerca de Taiwán, añadió Chine Nouvelle. Taipei había pedido previamente a Tokio y Manila que lo incluyeran en sus conversaciones.

Tokio y Manila anunciaron la semana pasada el inicio de conversaciones formales. “Delimitar la frontera marítima” de sus zonas económicas exclusivas y de la plataforma continental. Pero Beijing describió estas discusiones como“ilegal” y afirmó tener un “zona económica exclusiva y plataforma continental” en las aguas en cuestión, al este de Taiwán, que China considera su territorio.

Varias disputas territoriales enfrentan a Tokio y Beijing en el Mar de China Oriental, donde los buques guardacostas de ambos países se involucran regularmente en peligrosos encuentros cara a cara. Beijing también ha desplegado buques de la marina y de la guardia costera en el Mar de China Meridional en un intento por impedir que Filipinas acceda a arrecifes e islas de importancia estratégica, lo que ha provocado una serie de enfrentamientos. Filipinas y Japón, por su parte, se han acercado en los últimos años ante las reclamaciones marítimas de China que les afectan.

Taiwán envió guardacostas al sureste de su territorio para hacer frente a los barcos chinos involucrados en esto. “operación especial de aplicación de la ley”según medios chinos. La isla desplegó siete patrulleros para ayudar a vigilar los edificios chinos. “para responder apropiadamente” a la operación china que, según Taipei, “viola el derecho internacional”.

La guardia costera de Taiwán dijo que sus barcos habían “expulsado” cuatro edificios chinos “aguas restringidas” de la isla, y que ahora estaban a 33 millas náuticas (61 kilómetros) al sureste del extremo sur de la isla. “Los barcos de ambos lados todavía se encuentran cara a cara”dijo la Guardia Costera de Taiwán en un comunicado, y agregó que “Condenar enérgicamente el uso por parte de China de las negociaciones entre Japón y Filipinas como pretexto para encubrir sus intentos de crear la ilusión de “jurisdicción””.

El sábado, la guardia costera de Taiwán dijo que un barco oceanográfico chino se había unido a un barco de la guardia costera en las aguas alrededor de la isla Pratas en la parte norte del Mar de China Meridional. La Guardia Costera de Taiwán dijo que era “El primer caso observado de coordinación entre la guardia costera china y los buques de búsqueda, con el objetivo de provocar a Taiwán”. Taiwán controla Pratas, pero Beijing también reclama esta isla, así como la mayor parte de esta vía marítima estratégica.