La diputada del LFI Sophia Chikirou, absuelta de fraude y condenada por robo de cheques

Publicado el 8 de junio de 2026 a las 14:41 horas. Lectura: 1 min.

La diputada del LFI Sophia Chikirou fue absuelta este lunes 8 de junio por el tribunal penal de París de acusaciones de fraude vinculadas a un medio de comunicación que ella había cofundado, pero condenada por robo en el mismo caso que resurgió durante su campaña para las elecciones municipales de la capital.

Sophia Chikirou, ausente el lunes ante el tribunal y a quien la fiscalía acusó en particular de haber intentado sin éxito en el verano de 2018 transferir fondos de la televisión por Internet Le Media, que ya no dirigía, fue absuelta de estos hechos y condenada a una multa de 8.000 euros, la mitad de los cuales fue suspendida por el robo de cheques que nunca fueron utilizados, declaró el presidente Guillaume Daieff.

si el “El robo es, para un funcionario electo, un acto de cierta gravedad”el tribunal tuvo en cuenta “antigüedad” del caso y el hecho de que “la empresa denunciante retiró su denuncia tras un memorando de entendimiento”.

El candidato fracasado a la alcaldía de París en las últimas elecciones municipales (7,96% en la segunda vuelta) fue acusado de haber “Intentó en varias ocasiones engañar al banco Crédit du Nord” en el verano de 2018, en detrimento del sitio de noticias Le Média, que ella cofundó. Su “intentos” tenía como objetivo entregar una cantidad de más de 67.000 euros a Mediascop, su empresa de consultoría en comunicación.

Sophia Chikirou fue acusada en particular de haberse presentado como presidenta de la sociedad Le Média, mientras “ya no tenía esta cualidad”y haber solicitado una transferencia, que finalmente no tuvo éxito, porque no había suficiente dinero en la cuenta. El gerente de cuentas también había “desconfiado” a la vista “circunstancias particulares de la operación” y el hecho de que el “nuevo presidente” de los medios había hecho “oposición”.

La audiencia de mediados de mayo ofreció una mirada oscura entre bastidores de los medios de comunicación, entonces consumidos por las guerras internas. Desde entonces, el asunto, que parecía una disputa comercial, se ha calmado en gran medida: al mando, sólo estaba presente Sophia Chikirou, ya que hace tiempo se había llegado a un acuerdo con su antigua empresa de televisión por Internet para abandonar el proceso.

“Realmente no puedo entender por qué eligió el momento en que yo era candidato a alcalde de París para sacar a relucir este asunto. (…) Usted cerró este expediente, esta investigación, hace años, hace cinco años. ¿Por qué esperó todo este tiempo? »dijo Sophia Chikirou al fiscal durante la audiencia.