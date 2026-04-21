Para promocionar el libro de Gabriel Attal, Renaissance se moja los pies con la IA

Un truco publicitario que fracasa. La actriz Emma Watson, la cantante Rosalía y el futbolista Cristiano Ronaldo valoraron “En homme libre”, un libro a la vez personal y político de Gabriel Attal, y le otorgaron cinco estrellas. Al menos eso sugieren las publicaciones publicadas el lunes 20 de abril en las redes sociales del partido Renacimiento, partido del que el ex primer ministro es secretario general.

Esta operación de comunicación debía acompañar la publicación del libro de Gabriel Attal, prevista para el jueves. Excepto que lo que se suponía que iba a actuar como una promoción se convirtió en mala publicidad.

Entre las publicaciones polémicas podemos ver a la actriz Emma Watson, mundialmente conocida por su papel de Hermione Granger en la saga “Harry Potter” o por haber interpretado a Meg en “Mujercitas” de Greta Gerwig. La foto la muestra sosteniendo un ejemplar de “En homme libre”, leyendo. Una foto acompañada de una valoración de cinco estrellas y un comentario. “ Olvídate del Ministerio de Magia, ¡este es el programa real! Honestamente, ¡incluso Hermione lo habría devorado de una sola vez sin siquiera salir de la biblioteca de Hogwarts! Una lectura imprescindible », indica la reseña, salpicada de referencias a la saga del joven mago. Otras personalidades también tuvieron derecho a ello, siempre elogiando el libro de Gabriel Attal.

Evidentemente, no hay nada de cierto en estos montajes sino más bien una producción generada por la inteligencia artificial, que escenificó estas reseñas y estos fotomontajes que muestran a celebridades aparentemente cautivadas por la obra. Opiniones falsas, y sobre todo uso de identidad sin el consentimiento de las personalidades.

En las redes sociales las críticas no tardaron en llegar”. Es completamente ilegal tomar la imagen de alguien sin su consentimiento. », denuncia un usuario de X bajo una captura de pantalla de la publicación del partido en Instagram, mencionando a Gabriel Attal.

Ante estos malos rumores, Renaissance reconoce un error. “ Los jóvenes activistas enviaron imágenes de parodia sobre el libro y el equipo web del partido quiso compartirlas. », evoca la parte contactada por Huffpost. En las distintas redes sociales las publicaciones han desaparecido, pero siguen circulando numerosas capturas de pantalla que reaccionan al operativo de comunicación.

La operación centrada en el humor se convirtió en polémica para Gabriel Attal. Y esto, mientras se prepara para iniciar una gira de firmas y reunirse con los franceses, con las elecciones presidenciales de 2027 en la mira.

“Como un hombre libre”, un libro en el que Gabriel Attal recuerda la disolución de la Asamblea Nacional en 2024 por parte de Emmanuel Macron, vivida desde dentro como Primer Ministro. También aborda aspectos de su vida privada, su homosexualidad o las adicciones de su padre.