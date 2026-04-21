La derrota del húngaro Orbán, un duro golpe para Marine Le Pen, Trump y Putin

De su visita” oficial » En Budapest en octubre de 2021, Marine Le Pen, entonces en plena campaña presidencial, guarda desde hace mucho tiempo ese recuerdo. Desfile oficial de sedanes, alfombra roja, beso de mano a la llegada, copa de chardonnay con vistas al Danubio, concierto privado de un violinista en un café de moda de Budapest…. una bienvenida “mucho más allá de lo que se suele hacer”luego dio la bienvenida a la francesa, entonces en dificultades ante el empuje inquisitivo de Eric Zemmour y siempre sensible a las muestras de respeto y las pequeñas atenciones de ella ” amigo » Víktor Orbán. ¿Deberíamos preocuparnos por el último texto votado por su anfitrión destinado a prohibir ” promoción “ ¿Homosexualidad entre menores? En absoluto, respondió Marine Le Pen durante una rueda de prensa tan estricta como expresa: “Estoy demasiado apegado a la soberanía de las naciones y no se me ocurriría dar lecciones al pueblo húngaro sobre las opciones que le corresponden (…) La Hungría de 2021, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, se sitúa a la vanguardia de la lucha por la libertad de los pueblos. »

Un invitado respetuoso y muy práctico a Budapest, blanco en su momento de la investigación de una delegación creada por la Unión Europea sobre posibles violaciones del Estado de derecho: el partido lepenista había enviado, naturalmente, a su eurodiputado Nicolas Bay, miembro del…