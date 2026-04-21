“Cuidado con el regreso del boomerang”, de Sylvain Kahn

Los resultados de las elecciones parlamentarias en Hungría y la gran victoria de la oposición Tisza de Péter Magyar son en muchos sentidos un acontecimiento histórico: Viktor Orbán había ganado las cuatro elecciones parlamentarias anteriores. Está en el poder desde 2010, es una página que está pasando.

Con Orbán, la extrema derecha europea sufrió una derrota espectacular. Viktor Orbán fue su líder y teórico de la “democracia iliberal”. Era el aliado de Putin en la Unión Europea. Odiaba al presidente ucraniano Zelensky y trató en la medida de lo posible de frenar la política europea de apoyo a Ucrania.

Si su sucesor Péter Magyar es muy cauteloso a la hora de comprometerse con Ucrania, sin duda abandonará el papel de “Señor Veto” que desempeñó Orbán, y Hungría dejará de ser la quinta columna de Putin en la Unión Europea.

Viktor Orbán había logrado una verdadera “orbanización” de la vida política europea. Por un lado, por ser el artífice de los puentes entre la derecha conservadora y demócrata cristiana (conocida como Partido Popular Europeo –PPE–) y la extrema derecha (Conservadores y Reformistas Europeos –CRE– y Patriotas por Europa –PfE–) del polaco Mateusz Morawiecki, la italiana Giorgia Meloni, la francesa Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders, el eslovaco Robert Fico, etc.

Por otro lado, al ser el laboratorio político que ha mutado la eurofobia en el siglo XXI.mi siglo hacia una paradoja que en modo alguno inquieta a sus defensores: escupir en la sopa mientras se la come. Odiar a la Comisión Europea pero aprovechar todos los recursos –presupuestarios, económicos, políticos y diplomáticos– de la Unión Europea en nombre de una Europa de nacionalismos.

En este sentido, la derrota de Orbán es una buena noticia para Europa.

A nivel interno, Péter Magyar tendrá una mayoría parlamentaria de dos tercios y podrá llevar a cabo reformas de la Constitución y del sistema electoral. Sin embargo, el legado “antiliberal” de Orbán se caracteriza por el debilitamiento del Estado de derecho y el pluralismo, incluida la independencia del poder judicial, la prensa de oposición y las orientaciones de género.

Sin embargo, el ex Primer Ministro húngaro cerró todas las instituciones y también –en nombre del patriotismo– concentró toda la economía en manos de sus familiares. Tanto es así que algunos autores, como Bálint Magyar y Júlia Vásárhelyi, han calificado el sistema Orbán como “cleptocracia” o“Estado mafioso”. A su sucesor le espera un partido complicado. Orbán tiene sólo 62 años y muy bien puede volver a la vanguardia. Cuenta con el apoyo tanto de Putin como de Trump.

Sin duda, Magyar, antiguo miembro del equipo de Orbán, ganó haciendo campaña contra la corrupción de su predecesor, su partido Fidesz, su nepotismo y su favoritismo, que se habían vuelto demasiado visibles, pero también demasiado pesados, mientras la sociedad y la economía húngaras atravesaban grandes dificultades. De hecho, ni los derechos de los empleados ni los salarios han mejorado mientras una inflación muy alta está minando el poder adquisitivo. ¿Se han alejado los votantes de Orbán del clientelismo, o de un clientelismo que se ha vuelto ineficaz?

Sin embargo, hay que tomar nota de que la infraestructura “orbanista” se basa en sus privilegios y sus ingresos; jugará con la inercia y quizás incluso intente sabotear las promesas del nuevo equipo.

Un obstáculo importante para Péter Magyar que debemos esperar que no sea demasiado difícil de superar. La situación en Polonia exige cautela: a la derrota del PiS de Morawiecki en 2023 no le siguieron las grandes reformas prometidas por la coalición de centroderecha (miembro del PPE) del actual primer ministro Donald Tusk, cuya elección había despertado tantas esperanzas. Él y su mayoría parlamentaria están luchando por restaurar la independencia del poder judicial, liberalizar el aborto y reducir la homofobia. Un nuevo partido radicalmente de extrema derecha y prorruso (¡una vergüenza en Polonia!) apareció durante las elecciones presidenciales de 2024 con el 6% de los votos; ahora coquetea con el 10% en las encuestas. Sin embargo, en Hungría como en Polonia, las fuerzas sociales y políticas del nacionalismo antipluralista y la oposición a las libertades siguen vivas. La puntuación del Fidesz se mantuvo muy cerca del 40% de los votos emitidos, una puntuación notable para un partido saliente que ha estado en el poder durante dieciséis años. Y el partido radical de extrema derecha húngaro, el Movimiento Nuestra Patria, volvió a obtener el 6% de los votos y retuvo sus escaños en el Parlamento. Baste decir que Magyar y Tisza no tienen margen de error.

EXPRESO ORGÁNICO

Historiador y geógrafo, Sylvain Kahn Enseña cuestiones europeas en Sciences-Po Paris. Autor, entre otras obras, de una “Historia de la construcción de Europa desde 1945” (PUF, 2021), acaba de publicar “Europa: un Estado que se ignora a sí mismo” (Ediciones CNRS).