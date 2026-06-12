“Para nuestros padres, ganar el derbi era un mayo del 81 que se prolongaba. Un gol se convertía en un gesto político”

Durante el Mundial, “le TV BUS Canal de comunicación urbana” le ofrece una serie de testimonios sobre nuestras historias futbolísticas más bellas. No el fútbol profesional de grandes estadios y salarios increíbles. Fútbol con amigos y parques infantiles, cristales rotos y rodillas peladas… Nuestro periodista Fabrice Borla se sumergió en los recuerdos de su infancia en Bretaña, cuando los dos equipos del pueblo, el laico y el católico, se enfrentaban en partidos… ¡altamente políticos!

“Olivier se mueve hacia la banda izquierda. Acelero para acercarme al área porque, en la vida como en el campo, nos encontramos con los ojos cerrados. Es el hermano que no tuve, nos reímos sin decir nada, con una sola mirada.

Pero esto es serio. Este sábado por la tarde de otoño, templado y seco, nos enfrentamos al blues de la Vanguardia Rostrenoise (AGR). Los católicos, los sacerdotes. Nosotros, los rojinegros del Club Deportivo Rostrenois (CSR). Los laicos, e incluso los laicos. Durante toda la semana, Riton, nuestro profesor de deportes en la escuela, nos calentó antes del derbi. Riton es amigo de nuestros padres, quienes también solo hablaron de eso durante toda la semana.

Es difícil, en un mundo donde la división entre derecha e izquierda supuestamente ha desaparecido, imaginar la vida en Rostrenen, un pueblo del centro de Bretaña que entonces contaba con unos 5.000 habitantes (3.000 hoy). El alcalde ha sido durante mucho tiempo el sacerdote. En todo momento he conocido dos escuelas infantiles (privadas y públicas), dos escuelas primarias, dos escuelas secundarias, una escuela secundaria general privada y una escuela secundaria vocacional pública. Todos los demás deportes (tenis, baloncesto, balonmano) existían en dobles. Había “nuestros” bares y “sus” bares. Al final nos conocimos en un club nocturno y no siempre fue bien. Nunca salí con una chica de Campostal, el liceo católico.

Olivier corre por la banda izquierda, entro en el área y mi corazón late más rápido. Desde la mañana, y más aún desde el inicio del partido, mi pulso se ha acelerado. En un partido juvenil hay varias decenas de espectadores, casi tantos como los de adultos al día siguiente. Allí están las chicas de la universidad y nuestros padres también. Y para ellos, la cuestión es totalmente política. Ver ganar a sus hijos de 13 años es establecer una forma de supremacía en todo lo que creen, es May-81 el que continúa. Un día, en un derbi, el padre de Olivier marcó y nunca he olvidado la carrera loca que empezó por todo el campo, todavía se me pone la piel de gallina. En aquellos días, un gol se convertía en un gesto político. Y esto duró cincuenta años, hasta la fusión entre los dos clubes en 2004.

Por una razón que sólo él sabe, el portero del AGR sale de su portería. “Ol” lo vio y lo esquivó, levantó la cabeza. Por supuesto que me vio. “Pica” el balón en un delicioso pase de campana. La pelota rebota, la jaula está vacía, enorme pero de repente tan pequeña que no puedo disparar lejos y, sin embargo, me tiembla la pierna como el primer día. Escucho los gritos por todo el estadio, ahogando el sonido sedoso del cuero deslizándose por las redes. Luego ya no escucho nada, tapado por mis compañeros que me hacen caer. Un cuarto de hora después recibí un penalti. Sé que no es mi ejercicio favorito, pero es un día especial: dos goles contra los curés me garantizarían la gloria durante al menos una semana. Pero quiero hacer demasiado y la pelota golpea el borde del poste, lo que me valió un comentario de Riton en el vestuario, sobre todo porque el portero contrario apenas medía 1,20 metros, podría haberlo simplificado. Ese día ganamos 4-3.

Los derbis también significan los tramos posteriores al partido. Todavía no son las cervezas, reservadas a nuestros padres, pero la Pschitt de naranja es suficiente. Independientemente del resto de la temporada, vencimos al AGR. Cumplimos nuestra misión. »