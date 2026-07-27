A nueve meses de las elecciones presidenciales, frente a la doble deriva del LFI y del “bloque central”

El campo demócrata se enfrenta a una doble tendencia que favorece la llegada al poder de la extrema derecha: el giro izquierdista de La France insoumise confirmado por el asunto Barbara Butch, por un lado, la ceguera neoliberal y la deriva derechista del “bloque central”, por otro. Frente a esta doble irresponsabilidad, sólo la izquierda ecológica, social y democrática puede evitar el desastre que la llegada al poder de RN representaría para Francia y Europa.

Se habla mucho de la deriva de Jean-Luc Mélenchon y de LFI y es innegable. Muchos podrían haber pensado hace unas semanas que el patriarca de La France insoumise estaría dispuesto, a medida que se acerca 2027, a redescubrir los acentos republicanos de sus comienzos y silenciaría el “sonido y furia” para intentar convencer a la izquierda más allá de su base radicalizada. Al final no es el caso.

Por el contrario, optó por dar un poco menos en lo que respecta al apoyo a Vladimir Putin, explicando que encontró “Es muy imprudente permitir que Ucrania dispare profundamente en territorio ruso” y resaltar las propuestas más extravagantes de su programa como las “ecorrregiones” que no se corresponden con ninguna realidad social, económica y cultural. El caso Barbara Butch y el apoyo brindado a Allan Brunon, líder del LFI en Grenoble, demostraron que su movimiento no pretendía realmente conquistar el poder sino seguir siendo parte de una lógica minoritaria de creciente polarización dentro de la sociedad francesa. La Francia insumisa apuesta ahora visiblemente por la victoria del RN, con la esperanza de poder encarnar posteriormente la resistencia contra la extrema derecha en el poder.

Pero la continuación de esta deriva izquierdista del LFI no debería ocultar otra deriva igualmente peligrosa para el futuro de la democracia en Francia, la del “bloque central”, lanzado a una mortal rivalidad con la extrema derecha en casi todos los temas. Una deriva de larga data que estuvo notablemente marcada, incluso antes de la disolución de 2024, por la integración de las disposiciones del estado de emergencia en la legislación ordinaria en 2020 o incluso por la desastrosa ley de inmigración de enero de 2024.

Recordamos que hace dos años, Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional con la vacilante idea de ganar el RN para desgastarlo antes de 2027. Luego combatió activamente durante las elecciones legislativas cualquier idea de un frente republicano que, afortunadamente, todavía pudo imponerse a su pesar, aunque la izquierda había jugado el juego mucho más en todas partes que el “bloque central”. Desde entonces, ha nombrado constantemente primeros ministros de derecha y ha rechazado cualquier gesto que pudiera haber ido en la dirección de construir una manifestación de defensa democrática contra la Agrupación Nacional.

Por el contrario, desde hace dos años, el “bloque central” casi siempre busca el apoyo prioritario de la derecha y la extrema derecha para gobernar y aprobar sus proyectos de ley. Y a pesar de su ruptura -en gran parte teórica- con Les Républicains registrada en octubre de 2025 y del fuerte gesto del Partido Socialista de dejar aprobar el presupuesto de 2026, esta deriva ha continuado e incluso se ha acentuado en los últimos meses. Como acabamos de comprobar estos últimos días con la siniestra ley de presunción de legítima defensa de las fuerzas policiales o la mortífera ley de emergencia agrícola que pone en peligro la salud de los franceses y el futuro de los recursos hídricos del país.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2027, lejos de tender la mano a la izquierda para intentar contrarrestar a RN, Gabriel Attal, Edouard Philippe y Bruno Retailleau luchan para descubrir quién de ellos sumará más para imitar a RN en términos de seguridad o inmigración. Haciendo caso omiso de esta vieja ley de la política: los votantes siempre prefieren el original a la copia.

Los tres también prometen continuar, o incluso acentuar, la desastrosa política económica llevada a cabo desde 2017 con recortes de impuestos para los más ricos y las empresas y una presión sobre el gasto que ha perturbado los servicios y las acciones públicas, ralentizando en particular la adaptación del país al cambio climático y provocando al mismo tiempo una explosión de la deuda. Es evidente que el “bloque central” no ha hecho balance del desastre de los dos mandatos de Emmanuel Macron y todavía se aferra a la política económica y social que hizo que la extrema derecha pasara del 25% de los votos en 2017 al 40% actual.

Frente a esta doble irresponsabilidad, el izquierdismo derrotista del LFI por un lado y la ceguera neoliberal y toda la deriva hacia la derecha del “bloque central” por el otro, la responsabilidad de la izquierda ecológica, social y democrática es inmensa: sobre sus hombros descansa la posibilidad de evitar el desastre que la llegada al poder del Agrupación Nacional constituiría para Francia y para Europa. De hecho, ella es la única que puede encarnar la ruptura con la política catastrófica llevada a cabo desde 2017 que desea la enorme mayoría del pueblo francés, preservando al mismo tiempo la democracia y saneando las finanzas públicas como lo hizo Lionel Jospin entre 1997 y 2002. Sólo ella puede aspirar a lograr una movilización lo suficientemente amplia en la segunda vuelta como para vencer al RN.

A nadie se le escapa que hasta ahora (en absoluto) no ha estado a la altura de esta colosal responsabilidad. Le quedan nueve meses, el tiempo de gestación, para demostrar que, no obstante, es capaz de asumir este papel esencial para el futuro de Francia y de Europa.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.