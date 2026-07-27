Por qué Bernard Arnault y LVMH están enfadados con “Le Monde”

“ Parece que soy el jefe de “la última familia real de Francia”. » Con estas palabras comienza la larga respuesta sarcástica de Bernard Arnault a “Le Monde”, publicada en las redes sociales el domingo 26 de julio. Una amarga reacción a la investigación en seis episodios de las dos periodistas Raphaëlle Bacqué y Vanessa Schneider, que vuelve extensamente al “imperio de Bernard Arnault”.

Seis meses de investigación y seis episodios en los que “Le Monde” habría estrenado” artillería pesada » según el jefe de LVMH. Colaboradores « vestido de punta en blanco » y no “ sobrepeso “, susurra “ en el oído de todos los presidentes “, presión editorial sobre los medios de su propiedad -entre ellos “Le Parisien” y “Les Echos”-, ” estrategia de negocio primero »: tres páginas de respuesta en las que Bernard Arnault vuelve punto por punto a los aspectos discutidos por los periodistas. No sin ironía.

“ También me enteré de que a los visitantes les confiscaban sus corbatas Hermès. Esto es falso: se lo dejamos a ellos. Simplemente les ofrecemos un segundo, más discreto, para el ascensor. Cuestión de buenos modales », responde en particular a la anécdota según la cual esto último estaría prohibido antes de reunirse con el patriarca de la familia Arnault. Antes de agregar que “ bajo el sello del secreto, (…) tengo varios “.

Bernard Arnault también desmiente los rumores de “ grieta » en su familia. En su último episodio, la investigación de “Le Monde” vuelve al “ rivalidades » que existiría entre los cinco hijos del multimillonario, que trabajan todos para el grupo –incluidos cuatro en el consejo de administración–, en el contexto de su sucesión al frente de LVMH.

“ En el mundo real, mis hijos dirigen Casas, forman equipos, toman decisiones y, sacrílegamente, se llaman los domingos. “, se burla.” Lo que en una familia corriente se llama domingo, en nuestra casa se llama intriga.. Es una cuestión de vocabulario. preferimos los domingos », continúa. Un padre que no tolera las palabras” corte “, ” terror ” Y ” rivalidades » utilizado por Raphaëlle Bacqué y Vanessa Schneider para hablar de su familia cuando “ patrocinadores ” O ” discreto » para hablar de la familia Wertheimer, propietaria de Chanel, en una investigación previa. Y sostiene que los Arnault, a diferencia de sus homólogos, los recibieron durante los seis meses de investigación: “ Todos presentes, todos disponibles, todos unidos.. »

Antes de lanzarse a una diatriba dedicada al saber hacer de las casas LVMH, asegurando que “ No ejecutamos esto como una plataforma digital. “. Y también lamentar no haber visto ninguna mención de “ cientos de talleres de producción ” en Francia y ” miles de aprendices formados cada año en profesiones artísticas » en el transcurso de seis episodios.

Una carta que finaliza con una invitación de los dos periodistas a la Fundación Louis-Vuitton, donde “ los vinos serán franceses “. Y para concluir: “ Tenga la seguridad: seguiré practicando los crucigramas del “Mundo”, que son excelentes.. »