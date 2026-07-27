Incendios en Gironda: en Porge, imágenes de la desolación de una ciudad arrasada por las llamas

Incendios en Gironda: en Porge, imágenes de la desolación de una ciudad arrasada por las llamas

La Gironda lleva varios días librando una feroz lucha contra las llamas. Estos incendios, entre los peores de la historia reciente de la región, ya han obligado a huir a más de 325.000 personas, especialmente cerca de Burdeos. En Porge, situada entre la elegante localidad costera de Cap Ferret y Burdeos, la amenaza de incendio recordó a los residentes el mes de julio de 1989. Las llamas devoraron 3.500 hectáreas y obligaron a la evacuación de miles de personas. En este verano de 2026, la historia se repite, sólo que peor.

La noche del 23 al 24 de julio el pueblo quedó completamente rodeado por las llamas, cuatro días después los resultados arrojaron más de 170 casas destruidas. “ Era una situación catastrófica y rayana en lo sostenible. », testifica a Franceinfo el alcalde, Martial Zaninetti.

Calles completamente devastadas, piscinas transformadas en ceniceros gigantes, vehículos acristalados… El Porge, donde viven más de 3.500 personas durante todo el año, parece ahora un paisaje de desolación dominado por el humo y las cenizas.

>>> Las imágenes que hemos seleccionado y que podéis encontrar a continuación dan testimonio de la violencia brutal y feroz del incendio y del largo trabajo de duelo y reconstrucción que queda por delante. Por ahora, a los residentes no se les ha permitido regresar.

Vista aérea de accidentes automovilísticos carbonizados en Porge. FLORIAN PLAUCHEUR/AFP

Una zona residencial de Porge donde un bloque de casas quedó completamente arrasado por las llamas.

Una zona residencial de Porge donde un bloque de casas quedó completamente arrasado por las llamas. FLORIAN PLAUCHEUR/AFP

Detrás de los muebles de jardín que milagrosamente sobrevivieron a las llamas, emerge un paisaje de desolación.

Detrás de los muebles de jardín que milagrosamente sobrevivieron a las llamas, emerge un paisaje de desolación. JULIÉN DE ROSA/AFP

Los voluntarios se movilizaron con patrullas de las autoridades para regar los puntos calientes de la ciudad.

Los voluntarios se movilizaron con patrullas de las autoridades para regar los puntos calientes de la ciudad. ALBERT LLOP/NURPHOTO VÍA AFP

Un voluntario con un cubo intenta ayudar a las autoridades locales a evitar que se reanude el fuego

Un voluntario con un cubo intenta ayudar a las autoridades locales a evitar que se reanude el fuego ALBERT LLOP/NURPHOTO VÍA AFP

En Porge, más de 170 casas ardieron. Objetos derretidos o quemados se encuentran esparcidos por los jardines y calles del pueblo.

En Porge, más de 170 casas ardieron. Objetos derretidos o quemados se encuentran esparcidos por los jardines y calles del pueblo. JEANNE ACCORSIN/SIPA

Los edificios y las líneas eléctricas de la ciudad quedaron completamente destruidos por las llamas.

Los edificios y las líneas eléctricas de la ciudad quedaron completamente destruidos por las llamas. DAVID SEPEAU/HANS LUCAS VÍA AFP

De algunos edificios de Porge sólo quedan las fachadas.

De algunos edificios de Porge sólo quedan las fachadas. LORENA SOPENA LÓPEZ/ANADOLU VÍA AFP

En Porge, el suelo cubierto de cenizas es testigo de la violencia de las llamas.

En Porge, el suelo cubierto de cenizas es testigo de la violencia de las llamas. ALBERT LLOP/NURPHOTO VÍA AFP

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

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