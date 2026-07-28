Incendios en Gironda: tras una noche tranquila, la amenaza de una ola de calor vuelve a acechar sobre el megaincendio

Por segunda noche consecutiva, el incendio que azota la Gironda no ha logrado grandes avances. “La noche estaba tranquila” y el incendio fue, el martes a las 6, “todavía estabilizado”anunció la prefectura en su informe de situación matutino. Se procesaron varias ocasiones al norte de Porge y al norte de Cap-Ferret, en la zona de las dunas, pero fueron “bajo control”. La superficie cubierta por las llamas se estima en 42.000 hectáreas.

El incendio, sin embargo, no está solucionado. El lunes 27 de julio, la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, advirtió en su discurso de las 22.30 horas. actualizar que la situación se mantuvo “muy impredecible”en vísperas de un día marcado por “un aumento significativo de las temperaturas” Y “una caída de la humedad”.

Si la superficie total no ha cambiado, el respiro no ha sido fácil. Los bomberos tuvieron que intervenir en varias salidas al norte de Porge y Cap-Ferret. “Anoche se controlaron varios focos de incendio, pero están controlados (…) gracias al trabajo de los bomberos”indicó la prefectura.

Paralelamente a la inundación de los bordes, los trabajos de corte táctico realizados por la ingeniería militar y la Defensa de los Bosques contra el Fuego se reanudaron este martes 28 de julio a las 06:30 horas. Según la prefectura, ya se han realizado 103 kilómetros de trincheras para crear “Cerraduras necesarias para evitar la propagación del fuego”. El lunes 27 de julio, en Marcheprime, máquinas mecánicas arrasaron el bosque en una anchura de 30 metros.

Lunes 27 de julio la situación ya había sido juzgada “Más favorable, como esperaban los bomberos” por SDIS 33. Los focos de incendio habían sido “contenido”incluso si todavía se hubieran cubierto 500 hectáreas en 24 horas. El lunes por la tarde se declaró notablemente una recuperación. “en medio del bosque en Claouey”según el comandante Matthieu Jomain, de Sdis de Gironde, entrevistado por la AFP. En el sector participaron dos helicópteros Black Hawk, tres helicópteros bombarderos de agua, Air Tractors y un A400M.

Ahora es el tiempo el que dicta el calendario de socorro. La Gironda entra en alerta amarilla por ola de calor a partir del mediodía. Météo-France pronostica temperaturas entre 33 y 35°C en el interior, con viento orientado al sureste en todo el departamento y brisas oceánicas del oeste en la costa.

Esta subida del termómetro debería aumentar el miércoles, con máximas que alcanzarán los 40°C en el suroeste. Météo-France pronostica luego vientos “un poco menos fuerte pero más seco”. En estas condiciones, la mayor parte del trabajo de los bomberos consiste ahora en “ahogar la tierra” para impedir la recuperación subterránea, especialmente desde las raíces, como explicó la senadora de Gironda Nathalie Delattre en BFMTV.

Unos 4.000 turistas fueron evacuados de sus alojamientos turísticos en Lacanau (Gironda), “en previsión de un fenómeno meteorológico desfavorable” Se espera que el martes por la tarde, mientras el megaincendio aún amenaza, anunció la prefectura.

En este contexto, Emmanuel Macron y Laurent Nuñez acudieron este lunes 27 de julio al centro operativo departamental de bomberos y salvamento (Codis) en Gironda. “Las próximas semanas serán duras y hay que aguantar”declaró el Presidente de la República en la sala de crisis del Codis.

“No hacemos feedback en medio de la batalla”añadió para dejar de lado las críticas a la preparación del Estado. “Seguimos unidos y luchamos para ganar la batalla en todas partes”insistió, pidiendo también “replantar y reconstruir un bosque diferente”adecuado para “condiciones estructurales del cambio climático”.

Lejos de las salas de crisis, la vida cotidiana sigue en gran medida paralizada. Como el incendio no ha sido solucionado, no se prevé el regreso de los residentes evacuados a Gironda. Las actividades de campamentos de vacaciones siguen suspendidas y la prefectura también ha prohibido los eventos deportivos y culturales, así como las actividades náuticas y la navegación en el lago Cazaux-Sanguinet.

Desde el inicio del incendio el 22 de julio, casi 220.000 personas han sido evacuadas en 23 municipios y 240 viviendas han quedado destruidas. En Burdeos, “un poco más de 1.000 personas” todavía estaban alojados en el Parc des Expositions, incluyendo “menos de cien” de los residentes de residencias de ancianos, según el alcalde Thomas Cazenave. En el ámbito de las operaciones de rescate, el balance asciende ya a 93 bomberos heridos desde el inicio de las operaciones.

Esta parálisis también golpea duramente al transporte y a la economía regional. Este martes ningún TGV circula al sur de Burdeos, a excepción de los que sirven a Agen y Toulouse, y la autopista A63 permanece cerrada entre Burdeos y Bayona. El Ministro de Economía, Roland Lescure, anunció, sin embargo, que las aseguradoras cubrirían los gastos de realojamiento de las personas evacuadas en Gironda, Landas y Var. En total, unas 14.500 empresas de Gironda han cesado su actividad o han sufrido daños.

Para hacer frente a esta crisis prolongada, los recursos comprometidos siguen siendo enormes. Según las cifras comunicadas este lunes 27 de julio, en Gironda están movilizados 2.750 bomberos, 1.500 militares, 1.440 policías y gendarmes y 18 medios aéreos.

Este sistema deberá ser reforzado este martes por la Unión Europea con la puesta en servicio de nueve aviones y dos helicópteros adicionales, anunció la comisaria europea Hadja Lahbib. La prefecta Sophie Brocas también recibió a una “ola de solidaridad” permitiendo a las empresas liberar a sus empleados de bomberos voluntarios, mientras los agricultores y los particulares echan una mano.

Porque Gironda no es un caso aislado. En Var, el lunes 27 de julio por la tarde se contuvo el incendio de Gros Bessillon. El incendio continúa en Córcega, mientras que el del macizo de Écrins, en los Altos Alpes, fue solucionado tras cubrir 510 hectáreas.

En Bocas del Ródano, un bombero voluntario de 38 años murió el lunes después de que el camión cisterna que conducía se saliera de la carretera al norte de Arles, según Sdis 13.

Desde principios de año, se han registrado 13.566 incendios o focos de incendio y se han quemado 116.085 hectáreas en Francia. Laurent Nuñez describió esta temporada como “totalmente nuevo y completamente excepcional”destacando una dramática precocidad de los servicios de emergencia.