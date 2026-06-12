Israel deporta a un periodista francés, Radio Francia denuncia una “obstrucción a la libertad de prensa”

Las autoridades israelíes anunciaron este jueves 11 de junio el regreso de la periodista francesa Alice Froussard, que cubre desde hace varios años el conflicto palestino-israelí para Radio Francia y Radio Francia Internacional (RFI).

A la periodista se le negó la entrada a territorio israelí a su llegada el miércoles por la tarde al aeropuerto internacional Ben-Gurion, cerca de Tel Aviv, donde se vio obligada a pasar la noche antes de ser enviada de regreso a París en un avión que despegó el jueves por la mañana. Su devolución fue anunciada por el ministro de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Alicia Froussard “Intentó entrar en Israel y volver a trabajar aquí de forma permanente, pero la recomendación del ministerio fue aceptada y el periodista fue deportado y puesto en un avión de regreso a Francia”escribe Amichai Chikli en un comunicado de prensa, acusando al periodista de ser partidario del movimiento islamista palestino Hamás.

El incidente se produce dos días después de que París anunciara una prohibición de acceso al territorio francés contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Las autoridades francesas critican especialmente a Bezalel Smotrich por promover la anexión de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

El periodista llegó al aeropuerto de Tel Aviv el miércoles y “Tuve que ir a Cisjordania a recibir un informe”informa Reporteros sin Fronteras. Según la organización, “treinta minutos” Después de llegar al aeropuerto Ben Gurion de Israel, la policía israelí la detuvo, la interrogó y luego la expulsó del país. La prohibición oficial, consultada por RSF, cita como motivos de la negativa “Consideraciones de seguridad pública, seguridad pública u orden público” Y “Consideraciones vinculadas a la prevención de la inmigración ilegal”.

Sin embargo, el periodista tenía todos los documentos necesarios, un visado y un contrato oficial con RFI, informa la organización. La carta de expulsión especifica que Alice Froussard debe presentar una solicitud previa antes de cualquier futura visita a Israel.

RFI, que forma parte del polo exterior de la radiodifusión pública francesa, denunció un “impedimento a la libertad de prensa” y mostró su apoyo al periodista. “A la periodista de RFI Alice Froussard se le negó la entrada al territorio israelí (…) a pesar de que tenía la autorización de viaje requerida y una solicitud de visa de prensa válida para trabajar en Cisjordania”reaccionó RFI en un comunicado de prensa.

“Las autoridades israelíes no dieron a RFI ninguna justificación para esta decisión”continúa la radio en este texto, añadiendo que “La dirección de RFI brinda todo su apoyo a Alice Froussard y protesta contra esta expulsión que constituye un obstáculo a la libertad de prensa y que se produce en un contexto de crecientes dificultades para los periodistas a la hora de cubrir las noticias en la región”.

En un comunicado de prensa, Radio Francia se unió a RFI para expresar “su indignación y su preocupación”. Agnès Vahramian, directora de información de Radio France y directora de Franceinfo, denunció “un obstáculo” a la libertad de prensa, en un contexto donde el acceso al campo es “ya considerablemente restringido”. “Informar con rigor e independencia es una condición esencial del debate democrático. Los periodistas deben poder cumplir su misión de informar”estaba indignada. Alice Froussard aún no ha reaccionado.