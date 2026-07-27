Praga, una historia de aguas… y de patrimonio

Símbolo de Praga por excelencia, el Puente de Carlos, uno de los más conocidos del mundo, salva majestuosamente el Moldava, el río más largo de la República Checa, que serpentea a lo largo de 30 kilómetros en el corazón de la capital, de los 430 de su recorrido. Cerca de este monumento con sus armoniosos arcos llama la atención un edificio neorrenacentista con su fachada amarilla ricamente decorada. Desde 1936 es el museo dedicado a Bedrich Smetana, uno de los compositores más famosos del país, sobre todo gracias a una melodía familiar, y no sólo para los oídos de los melómanos: “Vltava” (más conocido como “Moldau”), uno de los seis poemas sinfónicos de la obra “Mi Patria”. En casi doce minutos, la música se amplifica, comenzando con las ligeras modulaciones de las flautas y los violines para adoptar una partitura solemne interpretada por toda la orquesta mientras atraviesa Praga. Al creador de esta obra no sólo se le rinde homenaje cerca de su río, sino que, otro guiño a la historia, se le rinde homenaje en un lugar que sirvió como depuradora de aguas residuales, entre finales del siglo XIX.mi y principios del siglo XXmi siglo.

Bombas de lodos de la antigua depuradora de aguas residuales situada en el barrio de Bubenec. AZOOR PRAGA FOTO/ALAMY STOCK

La estación cayó en desuso con la instalación, hace ciento veinte años, de un sistema revolucionario para la época, cuya pieza central se encuentra un poco más abajo, a 3,5 kilómetros al norte del Museo Bedrich-Smetana: la depuradora de aguas residuales de Bubenec. Cesó su actividad en 1967, pero durante todo el año las visitas guiadas permiten descubrir la antigua alcantarilla, la impresionante sala de máquinas de vapor y los depósitos de agua suspendidos en la sala principal. Todo fue ideado por un pionero británico en este campo, William Heerlein Lindley, que utilizó su talento para diseñar el saneamiento y la distribución de agua en otras ciudades europeas como Varsovia o Frankfurt. “Lo interesante es la combinación entre este patrimonio y el progreso realizado durante un siglo, destaca Pavel Válek, director general y presidente del consejo de administración de la empresa de gestión del agua de Praga Prazská Vodohospodárská Spolecnost (PVS). Gran parte de la sofisticada infraestructura de Lindley sigue operativa y se ha mejorado con el uso de tecnología avanzada para detectar fugas, de forma muy parecida a la búsqueda de agua en Marte. Los pulsos de radar captados por satélite pueden penetrar hasta 3 metros en el suelo, distinguiendo agua potable, aguas residuales o aguas superficiales. El análisis de las imágenes es entonces muy rápido. »

Sabiendo que en la capital checa hay 4.000 kilómetros de tuberías principales de agua y otros tantos alcantarillados, el uso de una máquina como el PipeDiver también es fundamental: inspecciona las tuberías siguiendo el flujo, mediante detecciones acústicas y electromagnéticas. Ya no es necesario cerrar el agua y drenar las tuberías para comprobar si hay grietas o corrosión. “La pérdida de agua ha caído del 40% a mediados de la década de 1990 al 15% en 2025, saluda al director de PVS, un ingeniero graduado en la Universidad Técnica de Praga. Hay que decir que antes de 1989 el ahorro de agua no era la prioridad, con precios bajos y muy subvencionados e inversiones insuficientes: el consumo medio de agua de un habitante de Praga rondaba los 200 litros al día, ¡frente a los 110 actuales! »

La mejora continúa con la digitalización, gracias a sistemas de control centralizado y adquisición de datos en tiempo real, a través de miles de sensores repartidos por las infraestructuras de la red. El análisis de estos datos permite detectar rápidamente anomalías. Eficiencia reforzada con el lanzamiento el pasado mes de mayo de SWiM NG para la Gestión Integrada Inteligente del Agua – Nueva Generación, es decir, una nueva generación de gestión inteligente e integrada del agua. “La información proviene de las plantas de tratamiento, embalses, estaciones de bombeo, circuito de distribución, explica Pavel Válek. Estos enormes volúmenes de estadísticas son procesados ​​instantáneamente por inteligencia artificial. » Esto promueve la capacidad de respuesta en caso de problemas y también mejora los servicios de comunicación para aproximadamente 1,4 millones de habitantes de Praga. Y esto tanto en su vida diaria como en caso de acontecimientos excepcionales, por ejemplo inundaciones.

“En cierto modo, SWiM NG tiene su origen en el verano de 2002, cuando unas lluvias muy intensas provocaron que el río Moldava alcanzara niveles récord. analiza Pavel Válek. Hemos aprendido lecciones de este desastre natural que tuvo un fuerte impacto ambiental, económico y social: una mejor información y una toma de decisiones más rápida son tan esenciales como la infraestructura física cuando nos enfrentamos a estas crisis. Hoy en día Praga es considerada una de las capitales europeas más protegidas en caso de inundaciones. Puede servir de ejemplo e inspiración a otras ciudades porque es una prueba de que patrimonio e innovación pueden conciliarse. » Tomando el puente más antiguo de Praga, construido por el emperador Carlos IV en el siglo XIV.mi siglo, o mientras se camina por las calles de la capital checa, es imposible imaginar que, detrás de la postal y bajo los adoquines, se despliegan tantos desafíos tecnológicos…