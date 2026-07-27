Vuelta del calor: ¿qué debemos esperar de este martes?

“El martes 28 de julio se inicia un calor severo en gran parte del país, con un pico de intensidad el miércoles 29 de julio”advirtió Météo-France en un punto de información, confirmando la llegada de este nuevo episodio que, en los últimos días, se consideraba probable.

Miércoles, “Las temperaturas siguen aumentando con un pico de calor intenso en una gran mitad occidental. Se prevén 38°C en París y Tours, 36°C en Lyon y Grenoble, y picos de 40°C en el suroeste”.región azotada por incendios en Gironda y Landas, precisa la institución pública. Thibault Corouge, pronosticador de Météo-France, habló también el domingo con la AFP sobre un viento “menos fuerte durante los próximos días”incluso si “el aire será un poco más seco”. Incendios, sequía, hospitales… Hacemos balance de las consecuencias de esta nueva ola de calor.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aclaró el lunes 27 de julio que el incendio en Gironda, que ha arrasado unas 42.000 hectáreas desde el miércoles, fue “estabilizado” pero “no arreglado”. el llamo por “realmente tengan mucho cuidado” debido al regreso del intenso calor.

Después de una noche lluviosa y un “calma” Meteorológico, los bomberos que luchan contra el megaincendio en Gironda se enfrentan desde el lunes a un aumento de las temperaturas que está provocando focos de incendio, especialmente en el norte de la península de Cap-Ferret. “El incendio se reanudó a primera hora de la tarde en medio del bosque de Claouey”dijo a la AFP el comandante Matthieu Jomain, del servicio departamental de bomberos y salvamento de Gironda (Sdis 33).

Se desplegaron medios aéreos, incluidos dos helicópteros checoslovacos Blackhawk, tres helicópteros bombarderos acuáticos y Air Tractor. Un avión A400M realizó varios lanzamientos de producto dilatorio en el sector. “La situación es más estable pero sigue siendo precaria a pesar de todo. No bajamos nuestro nivel de vigilancia (…) Pasarán semanas, incluso meses, antes de que desconectemos” el incendio, añadió.

Este nuevo episodio de calor “se acentuará aún más” a “sequía ya histórica”deploró por su parte la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, al reunir al Comité de Anticipación y Seguimiento Hidrológico. “ Hoy varios indicadores muestran niveles comparables a los de la histórica sequía de 1976 o a la de 2022”dijo el ministro.

El coste de las cifras de la sequía “será superior” este año a 5.600 millones de euros en 2022, según ella. Francia tiene actualmente 99 departamentos afectados por la vigilancia que pueden estar sujetos a restricciones en el uso del agua, de los cuales 62 se consideran en ” crisis “. “Respetar las medidas restrictivas no es una elección, es un deber. Aunque soy consciente de las dificultades a las que se enfrentan los agricultores, no es aceptable que se infrinjan las normas”.insistió el ministro.

Las preocupaciones también afectan al sistema de salud. “Los hospitales seguirán sufriendo, evidentemente, se volverán a adaptar, ya sea en Burdeos” O “por todo el país”declaró el lunes por la mañana a TF1 Arnaud Robinet, director de la organización que reúne a los hospitales públicos franceses.

“Está claro que nuestros establecimientos no están adaptados al calentamiento global”continuó, recordando haber “Hace varios años dimos la voz de alarma pidiendo un fondo verde para los hospitales, como se hizo para los municipios”.

Si “determinados quirófanos y salas de maternidad” están climatizados, adecuar los establecimientos “Representa aproximadamente dos mil millones de euros al año” inversiones, precisó el presidente de la Federación Francesa de Hospitales (FHF).

Para los próximos días, Météo-France prevé un desplazamiento de las altas temperaturas hacia el este el jueves, pero “Sin embargo, las temperaturas deberían mantenerse altas durante toda la semana”. La duración del episodio aún no se ha aclarado. Esta será la cuarta secuencia de clima veraniego muy caluroso y la 54ª ola de calor a nivel nacional desde 1947.