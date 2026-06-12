Aficionados fallidos, “descansos para refrigerio” infernales y “dolor de cabeza” en materia de seguridad: informe de Trump sobre la Copa del Mundo

Cinco semanas de competición en tres países, 48 ​​equipos, 80 partidos, 1.248 jugadores, infernales descansos para refrescarse y demasiados viajes en avión: el pistoletazo de salida de un enorme Mundial de fútbol se dio el jueves 11 de junio durante una ceremonia inaugural en el estadio Azteca de México, donde Shakira emocionó a los 80.000 espectadores. Frente a Sudáfrica, los jugadores mexicanos ganaron inmediatamente la apuesta (2-0 y tres tarjetas rojas).

La próxima noche se jugará el primer partido en Estados Unidos, donde la represiva política migratoria de Donald Trump sigue causando estragos. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

Cocineros, camareros, cajeros, lavavajillas.… Los 2.000 empleados que trabajan en los servicios de catering del estadio SoFi de Los Ángeles – representados por el sindicato UNITE HERE Local 11 – votaron un 96% a favor de una huelga antes del Mundial, en un contexto de demandas salariales y protestas contra la presencia de la policía de inmigración estadounidense (ICE). El martes 9 de junio encontraron una salida. Después de negociaciones con Legends Global, el operador de catering del estadio, llegaron a un acuerdo de principio para salarios más altos, así como una mejor protección contra ICE. De hecho, los empleados podrán hacer uso de su derecho de huelga en caso de una redada policial durante los partidos. El SoFi Stadium, el estadio más caro del mundo, albergará ocho partidos durante el Mundial 2026, incluido el primero este viernes por la noche: Estados Unidos – Paraguay.

Drones, multitudes, inteligencia… Estados Unidos, que acoge tres cuartas partes de los partidos del Mundial, despliega esfuerzos de seguridad “sin precedentes”. “Es un dolor de cabeza increíble, cuando pienso en todo lo que la policía tendrá que gestionar durante estos cuarenta días”admite Andrew Giuliani, jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de organizar la competición, cuya final está prevista para el 17 de julio. “Esto no tiene precedentes.”

Washington ha comprometido más de mil millones de dólares para llevar a cabo sus esfuerzos de seguridad. Y se centró especialmente en la lucha contra los drones dedicándole 500 millones de dólares. Se han ampliado los poderes de las autoridades locales para bloquear e interceptar estos dispositivos, y decenas de policías locales, que operan en las once ciudades anfitrionas, han recibido formación específica del FBI, la policía federal.

“Los servicios de inteligencia están redoblando sus esfuerzos para seguir este Mundial y continuaremos hasta que se marque el último gol el 19 de julio”prometió Andrew Giuliani, añadiendo que “Por el momento no existe ninguna amenaza creíble” identificado, en medio del conflicto con Irán.

El infierno de las “pausas para refrigerio”. Los primeros partidos de este Mundial de 2026 nos permitieron descubrir las pocas novedades impuestas por la FIFA, en particular un nuevo ceremonial en torno a los himnos nacionales, pero sobre todo estas famosas “pausas para enfriar”. O dos paradas de tres minutos en el juego a mitad del primer y segundo tiempo de cada partido. Esta es la primera Copa del Mundo en la que la FIFA los ha hecho sistemáticos. Los jugadores aprovechan para hidratarse y los espectadores se ven ahogados en anuncios publicitarios arrebatados a precios altísimos.

Durante el Mundialel sociólogo deportivo Seghir Lazri descifra para “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” lo que dicen los equipos sobre su país o la evolución del deporte. Hoy nos centramos en la selección de uno de los tres organizadores de la competición: Estados Unidos.