Para China, 2025 fue el año de la demostración de fuerza

No habíamos visto esto desde la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Con motivo del octogésimo aniversario de la capitulación de Japón, el 3 de septiembre de 2025, China acogerá el mayor desfile militar de su historia. En la avenida Changan (“paz eterna”) de Pekín, desfilan 12.000 soldados, intercambiando ruidosos saludos con el presidente Xi Jinping, sin quitarle los ojos de encima: no se permite pestañear. En la galería, el líder chino, en el poder desde hace doce años, está flanqueado por sus aliados, el ruso Vladimir Putin y el norcoreano Kim Jong-un. Los artilleros cargan los cañones en perfecta sincronización. El contraste con el torpe desfile organizado dos meses antes por Donald Trump para el aniversario del ejército estadounidense (y el suyo propio) es evidente.





China moviliza la memoria de la Segunda Guerra Mundial para presentarse como guardiana del orden mundial resultante de 1945. Más que las coreografías de cuerdas en honor del Partido Comunista Chino, es la vitrina de su arsenal lo que atrae la atención mundial. Misiles YJ (ying ji medio…