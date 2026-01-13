Médicos especialistas en “exilio simbólico” en Bruselas

Publicado el 11 de enero de 2026 a las 13:41 horas. Lectura: 2 min.







Varios centenares de especialistas de quirófano emprendieron el camino hacia Bruselas este domingo 11 de enero, un “exilio simbólico” destinado, en particular, a protestar contra las medidas sobre los precios médicos. Cerca de 1.900 cirujanos, anestesistas, obstetras, otorrinolaringólogos y oftalmólogos privados subieron a una treintena de autobuses para llegar a la capital belga a petición del sindicato Le Bloc, informa “Libération”.





“Es el símbolo del camino recorrido por cada vez más médicos y cirujanos que han tenido dificultades para trabajar en Francia en los últimos años”explica a France-Info un cirujano urólogo de una clínica privada de Toulouse que participa en la operación.





La víspera, varios miles de médicos liberales, en huelga desde el lunes, marcharon en París para denunciar una “deriva autoritaria” que según ellos amenaza su “libertad de ejercicio”pidiendo al Primer Ministro, Sébastien Lecornu, que “hacer sugerencias”. Según los organizadores, fueron 20.000 y según la jefatura de policía 5.000.





Libertad de instalación, tarifas…





“No somos morosos, no tenemos nada que ver con una factura de fraude”lanzó Patricia Lefébure, presidenta de la Federación de Médicos de Francia. Una referencia al proyecto de ley prevé la posibilidad de imponer objetivos de reducción de las prescripciones de bajas por enfermedad a los médicos que prescriben más que sus colegas en una situación comparable.





Los médicos liberales ya han obtenido la eliminación de los recargos por exceso de honorarios o la obligación de consultar y actualizar la historia clínica compartida (DMP) de los pacientes.





Pero las cuestiones de la libertad de instalación y las tarifas excesivas siguen cristalizando numerosos descontentos. “Se nos dice que debemos excedernos mucho menos, y que bajo pena de exceso excesivo, se nos devolverán los pagos excesivos. Nosotros, en la ciudad, sin excesos, no podemos pagar nuestros gastos, los locales, las contribuciones tan significativas”según Clémence Goût, ginecóloga en París, presente en la manifestación.









Los especialistas denuncian también la posibilidad concedida al director general del Fondo Nacional del Seguro de Enfermedad de decidir una reducción unilateral de los precios en caso de rentabilidad excesiva.





Para Franck Devulder, presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos Franceses (CSMF), el movimiento de huelga comenzó el 5 de enero “sólo medio tiempo”. La movilización debería alcanzar su clímax a principios de la próxima semana, cuando muchas clínicas privadas se verán afectadas por el cierre de quirófanos.





Los pasantes también se movilizaron





Los internos, también movilizados, denuncian la implementación “descuidado” de la reforma que establece un cuarto año de medicina general, que inicialmente debía ofrecerles un año de prácticas privadas pero que, debido a la falta de plazas, obligará a muchos estudiantes a quedarse “un año más en el hospital”según sus representantes.





Según el Ministro de Sanidad, que recibe las estadísticas con un retraso de 48 horas, la actividad había disminuido el martes un 19% entre los médicos generales y un 12% entre los especialistas. Números juzgados “no representativo” por los sindicatos, que estiman que el 80% de los profesionales participan en la huelga.