350 tractores entraron en París, exigieron “actos concretos”… Lo que sabemos





Unos 350 tractores entraron en París para una nueva jornada de movilización agrícola este martes 13 de enero, esta vez con los colores de la FNSEA y de los Jóvenes Agricultores, para exigir “acciones concretas e inmediatas” del gobierno que está luchando para hacer frente a la ira agrícola. Damien Greffin, el vicepresidente del sindicato, ha indicado que no se moverán hasta que sus demandas hayan sido “escuchó”.





• 350 tractores en la capital





Poco después de las ocho de la mañana, unos 250 tractores llegaron al muelle de Orsay, no lejos de la Asamblea Nacional, de los 350 identificados por la policía como participantes en la movilización, según informó la jefatura de policía.





Estos tractores llegan desde el Norte, Eure-et-Loir, Loiret y los departamentos de la gran periferia parisina y son escoltados por la policía hasta el Quai d’Orsay, donde se encuentra su punto de reunión.













Un primer convoy, formado por una quincena de tractores con banderas de la FNSEA y de los Jóvenes Agricultores de Yvelines, entró en París poco antes de las 6 de la mañana. A ellos se unieron rápidamente decenas de vehículos más, recorrieron la avenida Foch y los Campos Elíseos, tocando la bocina, escoltados por camiones CRS.









Su recorrido, aprobado por la jefatura de policía de París, les llevará a la avenida George V y al puente del Alma antes de una manifestación que se celebrará en el muelle de Orsay. Algunos incluso han proporcionado colchones y edredones para prolongar la jornada de movilización.





La semana pasada ya se habían organizado en París acciones de huelga, encabezadas por la Confederación Campesina y la Coordinación Rural.









• Los agricultores quieren “acciones concretas e inmediatas”





Mayor número de sacrificios de rebaños debido a la enfermedad de la piel grumosa bovina (LCD), aumento del coste de los fertilizantes, acuerdo de libre comercio con Mercosur… El mundo agrícola está cada vez más debilitado. A partir de entonces, los sindicatos agrícolas se apoderaron de la capital para exigir “acciones concretas e inmediatas” del gobierno que está luchando para hacer frente a la ira agrícola.









En respuesta, la portavoz del gobierno Maud Bregeon, invitada al programa matutino TF1, indicó: “ La semana pasada no nos despertamos teniendo en cuenta estas peticiones de los agricultores. La ley de orientación agrícola fue aprobada el año pasado y todos los compromisos asumidos por Gabriel Attal a principios de 2024, como el control administrativo único, fueron seguidos por Annie Genevard. » Recordó algunos anuncios ya hechos por el Primer Ministro Sébastien Lecornu, como el cese de la importación de productos que contengan sustancias prohibidas en Francia.









El día anterior, la Ministra de Agricultura, Annie Genevard, respondió en BFMTV que “La ira de los agricultores es profunda y sus demandas son legítimas, y las escuchamos en los niveles más altos del gobierno”.





• La FNSEA quiere ser recibida en Matignon





“La revuelta campesina se reinicia hoy y nos quedaremos aquí hasta que tengamos respuestas. Pedimos ser recibidos por el Primer Ministro. No nos moveremos de aquí hasta que hayamos sido recibidos y escuchados”, declaró ante sus tropas uno de los vicepresidentes del sindicato mayoritario, Damien Greffin, responsable también de la sección sindical del gran París.



