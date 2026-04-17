Lo que sabemos sobre los tiroteos escolares de esta semana en Türkiye

Turquía, conmocionada por la masacre perpetrada en un establecimiento escolar por un adolescente tras teorías misóginas procedentes de Estados Unidos según los primeros elementos de la investigación, se dispone a rendir homenaje este jueves 16 de abril a las nueve víctimas, cuyo funeral se celebra en Kahramanmaras, en el sur del país.

Este ataque, que provocó la muerte de ocho estudiantes y un profesor, fue el segundo en una semana en el país: el martes, un adolescente nacido en 2017 armado con una escopeta ya había herido a 16 personas en una escuela secundaria técnica de la provincia turca de Sanliurfa, en el sureste. Una mirada retrospectiva a esta semana mortal en Türkiye.

El miércoles, alrededor de las 12:30 horas. (hora de París), un adolescente de 14 años abrió fuego en una escuela de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, en dos clases. Este establecimiento, una “escuela intermedia” –el equivalente a una escuela media en Francia– acoge a estudiantes de edades comprendidas aproximadamente entre 10 y 14 años.

El gobernador de la provincia de Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, había informado anteriormente de cuatro muertos y veinte heridos. “Un estudiante llegó al colegio con armas, presuntamente de su padre, en su mochila, ingresó a dos aulas y abrió fuego al azar”detalló el gobernador. El tirador, hijo de un ex policía y de 14 años, murió. “Se pegó un tiro. Aún no sabemos si fue un suicidio o si ocurrió en medio del caos”.dijo Mükerrem Ünlüer.

El padre del adolescente, identificado como un ex inspector de policía, así como su madre, fueron arrestados, informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

“El niño que disparó es de nuestra ciudad. Que Dios nos ayude. Es terrible. ¿Es esto consecuencia de jugar con armas? No lo sabemos”lamentó por su parte Züleyha Bosça, vecina del barrio.

Las escuelas en la provincia de Kahramanmaras permanecerán cerradas el jueves y el viernes, afirmó el Ministro del Interior.

La Dirección General de la Policía turca indicó que el autor del tiroteo en la escuela “Usó una imagen en su perfil de WhatsApp haciendo referencia a Elliot Rodger, quien llevó a cabo un ataque en Estados Unidos en 2014”. La referencia a Elliot Rodger hace referencia al autor de la masacre de Isla Vista en 2014 en California. Este hombre mató a seis personas en el campus de una universidad de Santa Bárbara, antes de suicidarse. Explicó en un video difundido antes de su crimen que este ataque fue un “castigo” por las mujeres que lo habían rechazado.

“Los medios digitales incautados durante los registros en el domicilio del autor y en el vehículo de su padre fueron decomisados ​​y se encuentran siendo analizados. (…) Según los primeros elementos recabados no se ha establecido ningún vínculo con el terrorismo, probablemente se trate de un hecho aislado”añadió la policía turca.

La fiscalía de Kahramanmaras indicó el jueves que el adolescente había premeditado el ataque “de magnitud”según un “documento del 11 de abril de 2026” encontrado en su computadora. “Al examinar el equipo informático, se encontró en el ordenador del sospechoso un documento fechado el 11 de abril de 2026 que indicaba que tenía la intención de realizar una operación importante en un futuro próximo”precisa un comunicado de prensa de la fiscalía local de esta provincia.

La víspera se produjo un primer tiroteo en una escuela secundaria técnica de la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Un total de dieciséis personas resultaron heridas. “Entre los 16 heridos se encuentran 4 profesores, 10 estudiantes, un policía y un empleado de comedor”declaró a la prensa el gobernador local, Hasan Sildak, sin precisar la gravedad de las heridas.

El agresor, un antiguo alumno del establecimiento nacido en 2007, se apuntó con el arma para suicidarse, añadió el gobernador de la ciudad de Siverek, donde se produjo el ataque, hacia las 08H30 (hora de París).

Las imágenes de una cámara de vigilancia difundidas por los medios turcos muestran al tirador corriendo hacia el establecimiento armado con una escopeta y disparando a un hombre que tenía delante. En otras imágenes difundidas por los medios locales, los estudiantes de secundaria huyen de su establecimiento, frente al cual se han desplegado numerosos agentes de policía y al menos un vehículo blindado, además de ambulancias.

Este jueves, 162 personas fueron detenidas y más de 1.000 cuentas de redes sociales fueron bloqueadas en Turquía tras estos dos tiroteos en escuelas, anunció el ministro turco de Justicia, Akin Gurlek.

“Se ha identificado que numerosas cuentas tienen (…) contenido difundido que probablemente sembraría miedo, ansiedad y pánico entre la población, información engañosa propagada públicamente y glorificación del crimen y los delincuentes”afirmó el ministro en X, precisando que 162 personas fueron detenidas en todo el país.

“Manchas de sangre en mi telar” o “¿Dónde estabas cuando nuestros hijos morían?” », corearon los manifestantes, movilizados tras los dos tiroteos.