Ordenanza presupuestaria o 49.3: para dotar a Francia de un presupuesto, Lecornu debe decidir

Publicado el 18 de enero de 2026 a las 17:36 horas,

actualizado el 18 de enero de 2026 a las 8:26 p.m. Lectura: 2 min.







Cerca de lograr un acuerdo de no censura con los socialistas sobre el presupuesto, Sébastien Lecornu debe ahora elegir el instrumento constitucional que debe activar para ponerlo en marcha, entre el artículo 49.3, que había prometido evitar, y la ordenanza presupuestaria, un procedimiento arriesgado y sin precedentes.









Se celebrará un Consejo de Ministros “Lunes durante el día” y debería permitir al primer ministro Sébastien Lecornu elegir el instrumento constitucional que se utilizará para elaborar el presupuesto para 2026, anunció el domingo Maud Bregeon, portavoz del gobierno, en franceinfo. Entre el artículo 49.3 y la orden presupuestaria, “Nada está excluido y sucederá mañana (lunes)”prometió Maud Bregeon, anunciando la celebración de un Consejo de Ministros. “Será entonces cuando tengamos la oportunidad de anunciar” la herramienta elegida, añadió.





Después de tres meses de discusiones en el Parlamento y debates interrumpidos el jueves por la noche en la Asamblea Nacional por falta de acuerdo, el jefe de Gobierno se prepara en cualquier caso para recuperar el control.





Informe de fracaso





La Constitución le ofrece dos opciones. El primero se ha vuelto habitual para permitir la aprobación de presupuestos anteriores: se trata del artículo 49.3, que permite al Gobierno adoptar un texto sin votación, incurriendo en su responsabilidad. La segunda es nueva: se trata de la ordenanza presupuestaria (artículo 47), que permite la ejecución del proyecto presupuestario inicial sin necesidad de acudir al Parlamento.





En ambos casos, el Primer Ministro debería exponerse a una moción de censura. Vía 49.3, la censura también le quitaría el presupuesto. La ordenanza permite dotar a Francia de un presupuesto incluso si el gobierno cae.





Interrogada el domingo sobre el tema sobre RTL, M6 y el Senado Público, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet (Renacimiento), se negó a dar su preferencia entre estas dos armas, que son “en manos del gobierno”.









“Cuando se hace política hay que cumplir los compromisos que se asumen”sin embargo, cometió un desliz y admitió que “compartir (tener)” el fracaso del método del Primer Ministro, que había prometido no utilizar el artículo 49.3.





“No está arreglado”





“La receta es poco conocida ya que nunca se ha utilizado. El 49.3 tiene una imagen negativa”cita en La Voix du Nord el ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous. “No está decidido, y sea lo uno o lo otro, en cualquier caso, se basarán en el mismo texto de compromiso”añadió.





Este análisis difiere de la interpretación más extendida, según la cual sólo el texto inicial podría transcribirse en una orden presupuestaria. Esto hace que esta opción sea potencialmente muy arriesgada para el Primer Ministro porque arrasaría con todas las negociaciones de los últimos meses.









Al mismo tiempo, Sébastien Lecornu debería detallar rápidamente a los parlamentarios el contenido de las medidas presupuestarias finales, según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. Porque aunque ya hizo algunos anuncios el viernes – un aumento del bono de actividad, comidas de un euro para los estudiantes, ningún aumento de los impuestos domésticos… – todavía persiste la vaguedad en muchos puntos calientes.





En particular, tendrá que decir más sobre cómo piensa financiar las concesiones hechas a los socialistas manteniendo un déficit público de no más del 5% del PIB, un objetivo difícil de alcanzar. Esto implicará, en particular, mantener un recargo sobre los beneficios de las grandes empresas, cuyo rendimiento aún no se ha fijado.





Una “borrosa” por aclarar





El primer secretario del PS, Olivier Faure, anunció que propondrá a sus diputados “no censurar” el gobierno si el Primer Ministro evacuara el ” impreciso “y siempre que “La financiación de todas estas victorias obtenidas no se hace a espaldas de los franceses”.





“Se harán a espaldas de los franceses”por el contrario fustigó el domingo en BFMTV a Manuel Bompard, coordinador de LFI, lamentando que hubiera habido “Nada sobre la herencia de los ultra ricos” y prometiendo la presentación de una moción de censura cualquiera que sea la opción elegida.





François Hollande abogó claramente por el 49,3: “Si no hiciera el compromiso, si fuera hacia la ordenanza, estaría asumiendo un riesgo”estimó el expresidente socialista, que ha vuelto a ser diputado, en Radio J.





A la derecha, Xavier Bertrand (LR) describió este presupuesto como “fallido”pero, después de meses de negociaciones y estancamientos, “Es hora de seguir adelante y lograr que se adopte”.