“Operación Midas”, dimisiones de ministros… Lo que sabemos sobre el enorme escándalo de corrupción que sacude a Ucrania





En medio de una invasión rusa, Ucrania se ve sacudida por un grave escándalo de corrupción que empujó a dos ministros a dimitir y obligó al presidente Volodymyr Zelensky a tomar sanciones contra uno de sus amigos más cercanos. Esto es lo que sabemos sobre este caso de malversación masiva en el sector energético, una de las peores crisis que ha tenido que afrontar Volodymyr Zelensky desde el inicio de la guerra en 2022.





• “Operación Midas”





El escándalo estalló el lunes 10 de noviembre, cuando la Oficina Ucraniana Anticorrupción (NABU) anunció que había llevado a cabo una serie de 70 registros para descubrir un “sistema criminal” en el origen de la malversación de 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros) en el sector energético. Nombrado “Midas”Esta operación, que lleva el nombre del rey de la mitología griega que convertía en oro todo lo que tocaba, ha provocado la detención de cinco personas, entre ellas un ex asesor del Ministerio de Energía y un director del operador nuclear público Energoatom.





Según NABU, este sistema de corrupción obligó a los subcontratistas de Energoatom a pagar “sistemáticamente” entre el 10 y el 15% del valor de sus contratos como sobornos para evitar cualquier bloqueo de los pagos que se les hagan o para evitar perder su condición de proveedores. Los presuntos responsables de este sistema también habrían creado una cadena de toma de decisiones paralela dentro de esta empresa estratégica, al imponer “administradores en la sombra”. Luego, el dinero se blanqueaba a través de una red de empresas, la mayoría de ellas ubicadas en el extranjero.









• Zelensky bajo presión





Sin embargo, lo que causó asombro fue la revelación del nombre del autor de este vasto sistema de corrupción: Timur Minditch, de 46 años, un hombre de negocios considerado amigo íntimo del presidente Zelensky. Este hombre, que abandonó Ucrania poco antes del escándalo, sin duda rumbo a Israel según los medios de comunicación, es copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por Volodymyr Zelensky cuando este último era un comediante estrella, antes de entrar en política y convertirse en presidente en 2019.





Según NABU, Timur Minditch “revisado” Lavado de dinero malversado y su distribución. También se sospecha que influyó en las decisiones de altos funcionarios del gobierno, incluido el ex Ministro de Defensa Roustem Oumerov, ahora secretario del Consejo de Seguridad.









• Varios ministros obligados a dimitir









• Ninguna reacción de la UE





Si este escándalo aún no ha provocado una reacción de la UE, el canciller alemán Friedrich Merz, cuyo país es el principal donante europeo de Kiev, ha exigido que Volodymyr Zelensky luche “con energía” contra la corrupción.





• Casos anteriores





Ucrania, donde la corrupción sigue siendo un problema recurrente a pesar de los importantes avances en este ámbito, ha experimentado varios casos sonados desde 2022. En septiembre de 2023, el ministro de Defensa, Oleksiï Reznikov, se vio obligado a dimitir tras escándalos relacionados con la compra de uniformes y productos alimenticios para el ejército a precios inflados, descubiertos por los medios de comunicación. Más recientemente, en abril pasado, una serie de funcionarios de defensa fueron arrestados, acusados ​​de estar involucrados en el suministro al ejército de decenas de miles de proyectiles defectuosos.









También se sabe que el sistema de movilización del ejército es una fuente de corrupción persistente. En 2023, Volodymyr Zelensky despidió a todos los funcionarios regionales responsables del reclutamiento militar para erradicar este problema. Las relaciones entre la presidencia y las autoridades y activistas anticorrupción son tensas. Este verano, el gobierno intentó privar a la NABU y a la Fiscalía Anticorrupción (SAP), creada hace diez años, de su independencia antes de dar marcha atrás ante las protestas de la sociedad civil y de los aliados occidentales de Kiev. Ucrania ocupó el puesto 105 entre 180 según el índice de percepción de corrupción establecido por la ONG Transparencia Internacional para 2024, en comparación con el puesto 142 en 2014.