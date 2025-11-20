El 107º Congreso de los Alcaldes comienza el martes bajo tensión, entre elecciones municipales e incertidumbres presupuestarias

Publicado el 18 de noviembre de 2025 a las 7:00 a.m.,

A cuatro meses de las elecciones municipales, los 107mi El Congreso de los Alcaldes comienza este martes 18 de noviembre en un ambiente eléctrico marcado por la inestabilidad política nacional y las nuevas restricciones presupuestarias impuestas a los municipios, ya bajo presión.





Organizado del 18 al 20 de noviembre en el Parque de Exposiciones de París, este último congreso de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) antes de las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo de 2026 tiene como tema la “libertad”. Un eslogan que se hace eco en gran medida de las numerosas advertencias de los cargos electos locales sobre la erosión de su margen de maniobra, tanto política como presupuestaria.





La AMF, que agrupa a casi la totalidad de los 34.875 municipios de Francia, siempre ha hecho campaña por un refuerzo de los poderes locales, tras la eliminación de casi todos los niveles impositivos específicos de los municipios.









Si hacemos caso a las cifras, este congreso promete ser extraordinario: se esperan 12.000 cargos electos, de los cuales 1.000 en el extranjero el lunes, 2.000 invitados y alrededor de sesenta debates y talleres, un récord. En el aspecto político, estarán presentes una decena de ministros, y cerrará el jueves por la tarde con el primero de ellos, Sébastien Lecornu, cuyo discurso será analizado especialmente sobre el presupuesto y los contornos de la nueva ley de descentralización que pide.





Sin embargo, esta reunión se celebra en un contexto particularmente tenso, con este “La vida del ejecutivo en tiempo prestado” Y “Esta vida parlamentaria está histérica”según David Lisnard, presidente de la AMF y alcalde de Les Républicains de Cannes. “La campaña municipal cuesta relativamente poco. Los partidos están febriles y la vida política se centra en el presupuesto”observa el constitucionalista Benjamín Morel.





Los alcaldes temen más que nada una disolución en enero y su corolario, nuevas elecciones legislativas, que relegarían a un segundo plano las elecciones municipales, nacionalizando el campo. Según el politólogo Martial Foucault, el gobierno podría incluso, en caso de disolución, “organizar las elecciones municipales y legislativas el mismo día para no impactar las primeras”. Según él, esto sería un “catástrofe democrática” para los municipales.





“Purga masiva”





A nivel presupuestario, las comunidades se oponen a la aportación de 4.700 millones anunciada para 2026, que califican de “punción”el doble que el año pasado. Según su calculadora, la factura ascendería a unos 7.500 millones de euros.





A “purga masiva” en un contexto de “desintegración significativa de la salud financiera de las autoridades locales”denuncia el socialista André Laignel, vicepresidente primero de la AMF, contradiciendo el análisis del Tribunal de Cuentas, que mencionó en junio un “situación financiera favorable” a pesar de las señales rojas.









Sébastien Lecornu, que ya ha liberado lastre a las regiones y departamentos, podría volver a aflojar el jueves el control de los municipios y sus intermunicipios.





A pesar de un mandato marcado por crisis múltiples y sin precedentes, por un número récord de dimisiones y por el aumento de la violencia contra los alcaldes al inicio de su mandato, estos últimos no parecen desanimados. Según la encuesta de la AMF/Cevipof-Sciences-Po, casi seis de cada diez alcaldes tienen previsto volver a presentarse en 2026, unos diez puntos más que en 2019.





Temiendo una crisis de vocaciones en un país con unos 500.000 cargos electos locales, la AMF está multiplicando las iniciativas para animar a los franceses a implicarse.





Los juegos políticos podrían tener lugar entre bastidores





La sesión plenaria de apertura se centrará en la seguridad y el papel del alcalde en la prevención de la delincuencia, ya que el tráfico de drogas se está extendiendo a las zonas rurales.





Además de la jornada previa dedicada al exterior, los debates se centrarán en temas muy diversos que van desde la financiación de la transición ecológica hasta las criptomonedas, pasando por la prevención sanitaria.





Apoyado por una asociación de funcionarios electos transpartidistas, el congreso pretende mantener a raya el juego político, pero este último podría aparecer entre bastidores. Sobre todo porque la Agrupación Nacional (RN), muy alta en las encuestas para las elecciones presidenciales, apuesta fuerte en las elecciones municipales.









“La AMF está debilitada porque siente la presión localmente, LFI por un lado, RN por el otro”analiza Benjamín Morel.





Las fuerzas políticas tradicionales, que han dominado durante mucho tiempo en las comunidades, PS y LR, han sido hasta ahora débiles a nivel nacional desde 2017. “Hoy socialistas y LR, sin pertenecer a la mayoría, discuten y colaboran con ella. Por lo tanto, el frente único de las comunidades contra el gobierno, escenificado durante el congreso, ya no es algo que los una”continúa el señor Morel.