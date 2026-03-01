Operación “Furia Épica”, muerte del Ayatolá Jamenei… Las 5 cosas para recordar del fin de semana





Si te enteraste de las novedades este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.









Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una serie de ataques contra Irán el sábado 28 de febrero. Poco después del ataque, la República Islámica respondió con salvas de misiles, lo que generó temores de una conflagración regional. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó una ” operación “ articulación contra el “Amenaza existencial planteada por el régimen terrorista en Irán”. Según el ejército israelí, los ataques tenían como objetivo “decenas de objetivos militares” y se había llevado a cabo después de meses de planificación entre los dos países aliados.









Del lado estadounidense, Donald Trump anunció que Estados Unidos había lanzado una “gran operación de combate” contra Irán bautizado “Furia épica”. En un mensaje de vídeo en su plataforma social Truth, prometió ” destruir “ las capacidades misilísticas de la República Islámica y “reducir a nada” su armada, asegurando que el objetivo estadounidense era“eliminar amenazas inminentes” causado por Teherán. Al pueblo iraní, lanzó desde su residencia en Palm Beach, Florida: “La hora de vuestra libertad está cerca. »









Alí “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el sábado por la noche en su plataforma Truth Social. Un anuncio confirmado a primera hora del domingo por la televisión estatal iraní. Precisó que la transición estará asegurada por un triunvirato compuesto por el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejeï, así como un miembro del Consejo de Guardianes de la Constitución.









Además de la muerte del líder supremo Ali Jamenei, Irán también confirmó el domingo la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, del consejo de Jamenei, Ali Shamkhani, así como del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi. La televisión iraní dijo que habían sido asesinados. “durante una reunión del Consejo de Defensa”y agregó que más adelante se anunciarán otros nombres.





El jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, fue el primero en afirmar que “muchas señales” Indicó que el líder estaba muerto. Según la televisión israelí, “30 bombas” fueron arrojados sobre su complejo residencial. El domingo, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, celebró la muerte del líder supremo y dijo que “Se ha hecho justicia”.









En Francia, la portavoz del gobierno Maud Bregeon estimó que Francia sólo puede “satisfacer” de la muerte del líder supremo iraní. “El mulá Jamenei fue un dictador sediento de sangre que oprimió a su pueblo, degradó a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, y hasta hace poco es responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región. Por lo tanto, sólo podemos estar satisfechos con su desaparición”.declaró ante el Gran Jurado RTL/M6/Le Figaro/Senado Público.









Para el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, la muerte de Ali Jamenei constituye un “momento decisivo” en la historia del país. “La muerte de Ali Jamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su pueblo podría tener más libertad para moldear”.escribió Kaja Kallas en X.





Por el contrario, China condenó “firmemente” la muerte de Ali Jamenei, considerándola una “grave violación de la soberanía y seguridad de Irán, un pisoteo de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales de las relaciones internacionales”. El presidente ruso, Vladimir Putin, también denunció la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei, calificando el acto como “violación cínica” de “moral y derecho internacional”.









Las fuerzas especiales belgas interceptaron durante la noche del sábado al domingo en el Mar del Norte un barco perteneciente al “flota fantasma” utilizado por Rusia para eludir las sanciones occidentales vinculadas a la guerra en Ucrania. Los fiscales identificaron el barco que debía regresar a Rusia como el Ethera. El petrolero enarbolaba bandera de Guinea, pero una inspección a bordo confirmó las sospechas de que navegaba bajo bandera falsa, dijeron. Se ha abierto una investigación criminal.









La operación se llevó a cabo junto con los socios del G7, los países nórdicos y los países bálticos de Bélgica, y en coordinación con Francia, añadió. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó en X que las fuerzas navales francesas brindaron asistencia a la operación, calificándola “gran golpe” llevado a la Flota Fantasma rusa.









Con 24 horas de diferencia, RN y LFI se enfrentaron en la ciudad más grande de Francia gestionada por el Rally Nacional, Perpiñán. El sábado, Jordan Bardella llamó a la izquierda “el llamado moderado, si todavía existe en nuestro país, para romper definitivamente con LFI” Y “Rechazar cualquier alianza de segunda vuelta”. Muy aplaudido por el público, el presidente de la RN cargó contra LFI ante más de 3.000 personas. “En Lyon, en las calles de Francia, la extrema izquierda mató (…) no por accidente, no por una pelea que salió mal, como pudimos leer en algunos periódicos. Esta tragedia es el resultado de un clima de violencia construido e instalado metódicamente en el país por Jean-Luc Mélenchon y sus amigos.añadió Jordan Bardella, antes de dirigirse al líder del LFI. “Se lo digo solemnemente a Jean-Luc Mélenchon: no podemos pretender encarnar la República y tolerar un clima de intimidación, amenazas y violencia a nuestro alrededor”añadió.









Respuesta esperada: Jean-Luc Mélenchon estuvo a su vez en una reunión el domingo en Perpiñán para apoyar al candidato del LFI a las elecciones municipales. “La decisión final comienza ahora con la elección política fundamental de Francia. Entre ellos, la extrema derecha, los fascistas, los supremacistas y nosotros, tendremos que elegir, porque no hay nada más duradero y estable”.dijo. Jean-Luc Mélenchon pidió “construir un frente antifascista”entre los aplausos de un público de todas las edades blandiendo banderas francesas y palestinas. “Este frente debe ser estable y mostrar claramente dónde está el riesgo de desorganización. Es en este departamento, es en esta región donde está en juego la cuestión”añadió.