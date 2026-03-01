Irán responde tras ataques estadounidenses e israelíes y explosiones en varios países del Golfo





Tras el ataque estadounidense e israelí en Irán, la República Islámica respondió este sábado 28 de febrero con salvas de misiles, haciendo temer una conflagración regional. Se informaron explosiones en varias ciudades del Golfo, incluidas bases estadounidenses, y muchos países de la región cerraron su espacio aéreo, lo que provocó una serie de cancelaciones de vuelos a Oriente Medio.

















La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica, anunció el lanzamiento de una “primera ola de ataques masivos” contra Israel. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Aragchi, describió “objetivos legítimos” todos los sitios involucrados en operaciones contra Irán.









Las explosiones sacudieron Riad (Arabia Saudita), Abu Dabi y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Qatar), Kuwait (Kuwait) y Manama (Bahréin). Sólo Omán, mediador en las negociaciones reanudadas a principios de febrero entre Irán y Estados Unidos, no fue atacado. Estados Unidos había pedido previamente a su personal diplomático y a sus nacionales en el Golfo que “resguardarse”.













En Bahréin, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó que había atacado el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. El pequeño reino del Golfo fue el primero en anunciar que esta base estadounidense había sido alcanzada por un ataque con misiles. Varios buques estadounidenses tienen su puerto base en Bahrein, incluidos buques de contramedidas contra minas, buques de apoyo logístico y barcos de respuesta rápida de la Guardia Costera.





La base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, que alberga un escuadrón de logística estadounidense y drones de ataque MQ-9 Reapers, también fue objetivo de “varios misiles balísticos”según las autoridades locales. Si Kuwait dijo que los había interceptado, Italia, que tiene sus propios soldados desplegados allí, afirma que un misil iraní provocó “daños importantes” tras su rastro. ” Ninguno “ El soldado italiano no resultó herido, afirma Roma. “estaban todos en el búnker”. Según la Autoridad de Aviación Civil, otro dron apuntó al aeropuerto internacional de Kuwait y causó heridas leves.













Arabia Saudita, un peso pesado regional, afirmó haber repelido los ataques iraníes contra su capital, Riad, y su provincia oriental, diciendo que se reservaba el derecho de tomar represalias. Riad expresó “su más enérgica condena de los flagrantes y cobardes ataques iraníes” contra su territorio y más ampliamente “Agresión iraní” en la región.





El reino reclamó “Que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio, sus ciudadanos y sus residentes, incluida la opción de responder a esta agresión. »





Su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, mantuvo conversaciones telefónicas con los líderes de los Emiratos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania, dijo la diplomacia saudita. Les aseguró “la plena solidaridad del Reino y su apoyo” y la disponibilidad de su país “poner todas sus capacidades a su disposición”.













Por su parte, Jordania afirmó haber derribado dos misiles balísticos que apuntaban al reino.